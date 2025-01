Soltar el pasado, un acto de liberación del apego

A medida que transcurre el año, muchas personas se sienten impulsadas a reflexionar sobre lo vivido, tanto lo positivo como lo negativo. Los recuerdos de momentos dolorosos, fracasos o pérdidas suelen acaparar nuestra atención, creando una mezcla de emociones complejas que nos atan al pasado. Pero, ¿es realmente necesario dejar atrás todo lo que nos afectó para avanzar? ¿Qué implica soltar aquello que nos dolió, y cómo podemos lograrlo de manera efectiva?

El peso del pasado y sus efectos

“Soltar el pasado no significa simplemente olvidarlo, sino liberarse de su peso emocional. A menudo, nos aferramos a situaciones dolorosas porque creemos que nos definen o que de alguna manera debemos cargarlas. Sin embargo, el estar constantemente reviviendo lo que nos lastimó solo nos impide disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecernos en el presente. Los recuerdos pueden convertirse en sombras que nos persiguen, limitando nuestra capacidad de disfrutar del aquí y ahora. Una persona ‘suelta’ cuando emocionalmente no hay dolor, ni resto. Esto implica un trabajo”, argumentó la psicóloga Noelia Centeno.

-¿Cómo lograrlo?

Dejar ir lo que nos duele implica reconocer que la situación ya no tiene poder sobre nosotros, que somos capaces de liberarnos de su influencia y de no dejar que dicte nuestra forma de vivir en el futuro. Este proceso de liberación puede ser desafiante, pero es un paso crucial para sanar y permitirnos crecer.

¿Por qué es importante soltar el pasado?

En muchos casos, el pasado se convierte en un ancla que nos impide avanzar. Si no somos capaces de soltar las heridas, resentimientos o errores cometidos, podemos quedar atrapados en una especie de ciclo de sufrimiento que nos impide ver las oportunidades que surgen a nuestro alrededor. Al soltar lo que nos duele, damos espacio a nuevas experiencias, relaciones y aprendizajes que solo pueden llegar si liberamos las cargas emocionales que nos pesan.

Soltar el pasado también significa entender que nuestras experiencias, incluso las más difíciles, son parte de lo que somos hoy. Al aceptar esto, podemos convertir esas experiencias en lecciones que nos fortalezcan, en lugar de dejarlas como heridas abiertas. La verdadera sanación llega cuando logramos ver el pasado con una nueva perspectiva, reconociendo que ya no tiene el control sobre nuestro presente.

El apego

“El apego, en el contexto de soltar lo que dolió, se refiere a la tendencia emocional de aferrarnos a experiencias, personas o situaciones que nos causaron sufrimiento, con la creencia de que de alguna manera siguen definiendo nuestra vida o identidad. Este apego al dolor del pasado nos impide avanzar, porque seguimos vinculados emocionalmente a lo que nos lastimó, ya sea por miedo, culpa o la esperanza de que las cosas podrían haber sido diferentes”, opinó la profesional.

Soltar el apego no significa olvidar lo vivido, sino liberarnos de la influencia negativa de esas experiencias, permitiendo que la emoción vinculada al dolor se disipe para dar paso a la sanación y al crecimiento personal. Es un acto de liberación que nos permite cerrar capítulos y abrir espacio para nuevas vivencias.

Consejos útiles

El proceso de soltar lo que nos duele no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero hay pasos que podemos seguir para facilitarlo:

-Aceptar lo vivido: El primer paso es aceptar lo que sucedió. Esto no significa aprobar lo que nos hizo daño, pero sí reconocer que lo ocurrido ya es parte de nuestra historia. Aceptar nos libera del rechazo y la resistencia, que solo alimentan el dolor.

-Perdonar, especialmente a uno mismo: A veces, lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos por los errores cometidos. Sin embargo, el perdón es esencial para soltar el pasado. Esto no significa justificar acciones que nos lastimaron, sino liberarnos de la culpa y la autocrítica que nos retienen.

-Redefinir nuestra relación con el pasado: Cambiar la narrativa sobre lo que vivimos puede transformar nuestra perspectiva. En lugar de ver una pérdida o un error como algo negativo, podemos interpretarlo como una oportunidad de crecimiento. Esto no solo nos permite soltar, sino también empoderarnos de lo aprendido.

-Vivir el presente: Practicar la mindfulness o conciencia plena es una herramienta poderosa. Vivir el momento presente nos ayuda a centrarnos en lo que podemos hacer hoy, sin cargar con las preocupaciones o arrepentimientos del ayer. Al disfrutar de lo que tenemos ahora, el pasado pierde su influencia.

-Establecer nuevos objetivos: Al visualizar un futuro lleno de posibilidades, comenzamos a desvincularnos emocionalmente del pasado. El establecimiento de metas a corto y largo plazo nos da algo que esperar, algo que nos motiva a seguir adelante sin quedarnos estancados en lo que ya no podemos cambiar.

“Soltar el pasado no es un acto de olvido, sino de liberación. El proceso de dejar ir lo que nos dolió nos permite recuperar nuestra paz interior y abrirnos a nuevas oportunidades. Si bien no siempre es fácil, cada paso que damos hacia la liberación emocional nos acerca a una vida más plena y consciente. En este nuevo año, el desafío no es borrar lo vivido, sino utilizarlo como trampolín para crear un futuro lleno de posibilidades”, concluyó Centeno.