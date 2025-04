Se quiso hacer la pilla y terminó pillada: Se le viene la noche a Şahika en ” Pasión Prohibida”

Yildiz y Ender terminan detenida acusadas del asesinato de Halit. Pero resulta que la instigadora de eso fue Şahika, quien se piensa que ella estaba excluida pero le sale mal la jugada.

La que encendió la mecha fue Ender. Con sus sospechas sobre Sitki terminó, primero sospechando que Halit estaba vivo, y luego descubriendo que Zehra no era tan distraída como aparentaba. Pues ella comenzó a sospechar que la muerte de su padre tenía responsables. Y allí a la ex esposa de Halit se le nubló la vida porque tanto ella como Yildiz podían quedar complicadas. Lo que jamás imaginó fue que Şahika era quien estaba detrás de todo. Ahhh pero como la vida de vueltas, y sobre todo en Pasión Prohibida, la novela de las tardes de Canal 9 Televida, las tres terminan complicadas. Mirá.

Şahika pensaba que su plan no tenía fisuras, pero todo le ha salido mal. Tras las declaraciones de Ender y Yildiz, ha sido detenida en su propia casa. Es que cómo no se dio cuenta de que las otras también hablarían de ella… a ver señora… unos más uno es dos.

Como si esto fuera poco, la ingresan enla misma celda que Yildiz y Ender y ambas están como piña pues se enteraron que fue ella la que instigó a Zehra para hacer la denuncia que ahora las tiene a las 3 detenidas y acusadas de homicidio. Así que, en este marco el recibimiento que le hacen a Şahika, no es precisamente el mas agradable.

Su plan cargado de maldad le ha salido peor imposible y, ahora, las tres mujeres están envueltas en una situación muy complicada.

Las otras presas no han parado la pelea y hasta se han divertido burlándose de la nueva “cheta”, tal y como le llaman. “Parece que está de moda ir a la cárcel”, ha comentado una de ellas.

Lo que Şahika no se espera ni imagina, es que tanto Ender como Yildiz lograrán salir de allí con la ayuda de Hasan Alí, pero ella no. Es todo lo que te adelantaremos, para saber cómo sigue todo, no te despegués de la pantalla de Canal 9 Televida.