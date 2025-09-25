Öykü y Oylum, las piezas claves de lo que se viene en La Traición

Tarık no puede creer que Öykü haya desaparecido por culpa de las mentiras y conspiraciones de Yeşim. ¿Pero será demasiado tarde cuando se dé cuenta de que su hija está realmente en peligro? Mirá lo que va a pasar en La Traición.

Tarık no puede creer que Öykü haya desaparecido por culpa de las mentiras y conspiraciones de Yeşim. ¿Será demasiado tarde cuando se dé cuenta de que su hija está realmente en peligro? Mientras el abogado intenta disimular la riqueza que amasó durante su matrimonio con Güzide, empieza a desconfiar de todas las personas que lo rodean. Mirá lo que va a pasar en la novela turca de las siestas de El 9 Televida, La Traición.

Yeşim está desesperada. No encuentra a su hija y no para de buscarla. Por otro lado, Tarık ya no le cree nada a la mujer sobre la desaparición de Öykü. Solo se enfoca en preservar los millones que logró hacer y en que nadie de su entorno se entere de que ese dinero existe. Desconfía hasta de su propia sombra, y eso en futuro cercano le traerá consecuencias.

Mientras, Oylum se junta con Tolga y Oltan, ella les cuenta sobre la amenaza de la que fue víctima en la calle (cuando la amenazaron con un arma y salió el nuevo personaje a salvarla). Ambos le aconsejan que denuncie el hecho. Pero el hombre que la salvó le dio su número y le dijo que tenía videos para ayudarla. Entonces ahora ella trata de contactarlo y él parece “no querer” contestarle (básicamente porque está interesado en ella y está “planeando” cómo conquistarla).

Cabe aclarar que Öykü aparece sana y salva, pero a Tarık se le va a empezar a complicar el panorama. Sin mucho más detalle, sólo nos resta invitarte a que no te pierdas nada de lo que se viene en la novela turca de las siestas de El 9 Televida, La Traición.