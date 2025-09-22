Un nuevo personaje llega a La Traición, y no es cualquiera…mirá de quién es novio

El capítulo de este martes de La Traición no sólo se viene con todo en cuanto a contenido de trama, sino que, además, te trae a un nuevo personaje; que ha trabajado con Nicole Kidman. Conocelo.

El episodio de este martes de La Traición se las trae. Si bien ya sabemos que el drama turco de las siestas de El 9 Televida está sobrado de contenido, lo que te va a deslumbrar es quién llega a sumarse a lo que en Turquía se llamó Aldatmak, y que salió desde allí en 2022 a copar las señales de televisión del mundo entero. Un nuevo personaje aparece para desestabilizar todo con Oylum y a la audiencia por ser el novio de Nicole Kidman. Ahhh, te interesó. Acá toda la data.

El contexto del episodio de este martes en La Traición es el siguiente. La vecina y amiga de Yeşim va a ver a Güzide a su despacho. Es que la jueza lleva su caso de divorcio y la mujer está en un problema económico ya que el padre de su hijo no le pasa el dinero de manutención.

Munida con los videos que muestran que Yeşim actuó todo con lo de Öykü, intenta “extorsionar” a la jueza con ese material para que le aumente la cuota alimentaria a cambio de esos videos. ¿Qué resolverá Güzide?

Lo más llamativo de todo será que llega un nuevo personaje, Kenan. Este nuevo arribo cambiará la dinámica de Oylum con Tolga. Pero lo más llamativo está detrás de las cámaras.

El actor es Aras Aydın, el galán turco del momento. A sus 36 años cumplidos en enero suma varias teleseries y éxitos cinematográficos. Ha estado en al menos 14 ficciones televisivas y 2 películas, además de ser parte de proyectos digitales, incluida la serie Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman.

No te pierdas este martes el episodio clave de La Traición, en El 9 Televida.