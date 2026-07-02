Mendoza tiene el primer bodegón 100% xeneize de la provincia

Mendoza tiene el primer bodegón 100% xeneize de la provincia

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Abrió sus puertas Jugador Número 12, un nuevo espacio gastronómico ubicado en Arístides Villanueva 165, Ciudad de Mendoza, que propone una experiencia inspirada en la identidad y la historia de Boca Juniors.

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Redacción ElNueve.com

Este miércoles 1 de julio abrió sus puertas Jugador Número 12, un nuevo espacio gastronómico ubicado en Arístides Villanueva 165, Ciudad de Mendoza, que propone una experiencia inspirada en la identidad y la historia de Boca Juniors.

Más que un restaurante, el proyecto busca convertirse en un punto de encuentro para hinchas y amantes de la buena gastronomía. El lugar contará con una ambientación completamente temática, objetos históricos, camisetas, merchandising y una propuesta de bodegón argentino pensada para disfrutar en familia o con amigos.

La elección de Mendoza responde a una decisión estratégica. Leandro Martínez, impulsor del proyecto, explicó que la provincia fue elegida por su crecimiento turístico, su reconocimiento como polo gastronómico y la fuerte presencia de hinchas de Boca en la región.

“La elección de Mendoza no fue casual. Es una provincia que recibe visitantes de todo el país y del mundo, tiene una identidad gastronómica muy fuerte y una enorme comunidad de hinchas de Boca. Creemos que era el lugar indicado para desarrollar un espacio de estas características, pensado tanto para los mendocinos como para quienes llegan a disfrutar de la provincia”, señaló Martínez.

Además de su propuesta gastronómica, Jugador Número 12 contará con un museo temático, una tienda de productos, un sector VIP para eventos y estacionamiento propio, ampliando la experiencia para quienes visiten el espacio.

Con esta apertura, Mendoza suma una propuesta innovadora que combina gastronomía, historia y pasión futbolera en un mismo lugar.

Datos útiles

  • Dirección: Arístides Villanueva 165 – Ciudad de Mendoza
  • Teléfono: 261 769-4740
  • Instagram: @jugadorN12.mendoza
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