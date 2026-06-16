Las Heras: un ciclista de 81 años chocó con el Metrotranvía

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central tras protagonizar un violento siniestro debido a que tenía un golpe en la cabeza.

Un ciclista de 81 años resultó gravemente herido este martes luego de protagonizar un accidente con una formación del Metrotranvía en el departamento de Las Heras. El hecho ocurrió cerca del mediodía y generó un importante operativo de asistencia en la zona. La víctima fue encontrada tendida sobre el asfalto con lesiones de consideración y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central, donde quedó internada bajo observación médica.

El siniestro se registró alrededor de las 11:30 en la intersección de las calles San Miguel y Pasteur, en Las Heras.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, una formación del Metrotranvía circulaba en dirección sur-norte cuando, por motivos que aún se investigan, se produjo la colisión con el ciclista.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre consciente, aunque con visibles lesiones en distintas partes de su cuerpo.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al ciclista en el lugar del hecho y posteriormente dispuso su traslado al Hospital Central. Según informaron fuentes oficiales, los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, además de lesiones en la cabeza, manos y tobillos.

La investigación del caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras.