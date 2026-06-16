Incidentes en Times Square: choque entre hinchas argentinos y argelinos antes del debut mundialista

Videos difundidos en redes sociales muestran una pelea en pleno corazón de Nueva York entre simpatizantes. El episodio ocurrió en la previa del partido que enfrentará a ambas selecciones en Kansas City y reavivó el debate sobre la violencia en el fútbol.

La previa del Mundial 2026 quedó marcada por un episodio bochornoso en Times Square, donde hinchas argentinos y argelinos protagonizaron una pelea que rápidamente se viralizó en redes sociales. El hecho ocurrió el lunes por la noche, a pocas horas del debut de la Selección Argentina frente a Argelia, y generó preocupación por la seguridad en uno de los puntos turísticos más concurridos de Nueva York.

Los videos muestran corridas, empujones y golpes de puño en medio de una multitud de turistas y transeúntes sorprendidos por la violencia. Incluso se observan niños huyendo de la zona, lo que acentuó el impacto de las imágenes. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre detenidos ni heridos, aunque la magnitud del enfrentamiento encendió las alarmas en la previa del torneo.

El contexto deportivo explica parte de la tensión: Argentina y Argelia comparten el Grupo J, junto con Austria y Jordania, y se enfrentarán este martes a las 22 en Kansas City. La expectativa por el debut de la selección campeona del mundo es altísima, y la presencia de hinchas en distintos puntos de Estados Unidos refleja la pasión que despierta el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Sin embargo, el incidente en Times Square contrasta con el espíritu festivo que suele acompañar al Mundial. La violencia entre simpatizantes no es un fenómeno nuevo, pero su aparición en un escenario icónico y turístico como Manhattan generó repercusiones inmediatas. En redes sociales, los usuarios repudiaron las imágenes y reclamaron mayor control para evitar que estos episodios empañen la fiesta del fútbol.

Especialistas en sociología del deporte advierten que la violencia en el fútbol suele emerger en contextos de alta presión emocional, donde la identidad nacional y la rivalidad se potencian. El Mundial, al ser un evento de alcance global, amplifica esas tensiones y puede derivar en enfrentamientos que trascienden lo deportivo.

La Selección Argentina, que llega con la ilusión de repetir el título obtenido en 2022, deberá convivir con este clima de expectativa y presión. El desafío será mantener el foco en lo futbolístico y evitar que hechos como el de Times Square opaquen el inicio de la competencia.