Mendoza: habrá cortes de luz en 10 departamentos este miércoles 26 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en Ciudad, Guaymallén, Maipú, Lavalle, Rivadavia, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
La empresa Edemsa informó que este miércoles 26 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Guaymallén, Maipú, Lavalle, Rivadavia, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Los cortes de luz para este miércoles 26 de noviembre
Estos son los cortes de luz programados para este miércoles 26 de noviembre:
Ciudad
- Entre calles Necochea, San Martín, Gutiérrez, 9 de Julio y zonas aledañas. De 7.30 a 8.30 h.
Guaymallén
- En la intersección de calles Tabanera y Ferrari y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.00 a 11.30 h.
Maipú
- En la Lateral Sur del Acceso Este, hacia el oeste de callejón Panamá; El Pedregal. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Blas Parera, entre Padre Vázquez y José López Rivas; Gutiérrez. De 9.15 a 11.15 h.
- Entre calles 6 de Septiembre, Padre Vázquez, Alfredo Bufano y Yapeyú; Gutiérrez. De 11.30 a 13.30 h.
- En calles Los Pinos, Proyectada I236 y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Yrigoyen, hacia el oeste de Arístides Villanueva; Luzuriaga. De 8.30 a 10.30 h.
Lavalle
- En calle Santa Marta, entre Dorrego y Ruta Provincial N°24. En calle Dr. Alexander Fleming, entre Dr. Moreno e Irigoyen, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Morón, entre Urquiza y Colón; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.
Rivadavia
- En calle Batistón y adyacencias; Costa Anzorena. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de Parador La Carrera. En barrio Estancia Cerros del Mesón y en Estancia Palma (Jardel de Palma); La Carrera. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y Estancia Los Árboles. En calle El Manzanito; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Constantini II, entre Independencia y Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°173, entre calles Monte Alegre y Los Inquilinos; Rama Caída. De 10.30 a 14.30 h.
- En la Ruta Provincial N°175, entre calles La Primavera y Castro; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles “E”, El Zanjón, Sepúlveda y Sardini; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles San Martín, La Fábrica, Rodríguez Peña y Juan José Paso. En el poblado de Jaime Prats; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles La Fábrica, Los Sifones, Jara y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Los Filtros, entre Bentos y Bertani; Capitán Montoya. De 8.30 a 12.30 h.
- En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.00 a 13.00 h.
Malargüe
- Entre calles Villa del Milagro, Heriberto Campo, Santa Cruz y Fortín Malargüe. De 8.15 a 12.15 h.