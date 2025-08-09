Mendoza: docente detenida en Tupungato por presunta distribución de videos de abuso sexual infantil

La Policía allanó la casa de una docente tras una alerta internacional. Fue imputada pero recuperó la libertad tras pagar una fianza.

Durante la tarde del jueves, la Policía de Investigaciones detuvo en Tupungato a una docente acusada de compartir videos relacionados con abuso sexual infantil.

La Justicia de Mendoza inició la causa tras recibir una alerta sobre una actividad sospechosa desde el celular de la mujer. Por eso, se ordenó un allanamiento en su casa, donde se encontraron y se llevaron varios dispositivos electrónicos.

La investigación comenzó cuando Google detectó que se estaban subiendo videos con contenido de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en una de sus plataformas. Al enterarse, la empresa estadounidense, con sede en California, alertó al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una organización que trabaja para proteger a los menores y combatir estos delitos.

En el reporte, se informó que la actividad ilegal se realizó desde tres dispositivos ubicados en Mendoza, específicamente en Tupungato. Así, las autoridades argentinas fueron notificadas para actuar.

El aviso llegó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal en Buenos Aires, que a su vez le dio la causa a la Unidad Fiscal del Valle de Uco, a cargo del fiscal Pablo Fossaroli.

Luego de revisar las pruebas, se ordenó a la Unidad Investigativa Departamental de Tupungato que realizara el allanamiento en el domicilio de la docente.

Durante el procedimiento, se incautaron varios celulares, tablets y pendrives, que ahora serán analizados para sumar más evidencia.

La mujer fue detenida y luego imputada por distribuir material de abuso sexual infantil, aunque recuperó la libertad tras pagar una fianza.