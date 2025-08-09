Mendoza cambia el sistema para sacar turnos en centros de salud municipales: cómo hacerlo desde casa

Las personas sin obra social podrán pedir turnos médicos online para los centros de salud de la Ciudad. El paso a paso para hacerlo desde casa.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció que, desde septiembre, habrá una nueva forma de pedir turnos en los centros de salud que dependen del municipio.

Estos centros están destinados exclusivamente a personas que tienen DNI de la Ciudad y no cuentan con obra social.

Con este cambio, quienes no tengan cobertura médica podrán solicitar sus turnos a través de un sitio web especialmente diseñado para facilitar el proceso. Esto representa un paso importante para mejorar la organización y hacer que la entrega de turnos sea más rápida y clara.

Los centros de salud municipales involucrados son cuatro:

El Centro de Salud Nº 300 Oñativia, el Nº 367 Andino

El Centro Integrador Comunitario II (o Nº 301 Arturo Illia)

El Centro de Salud Nº 302 Padre Llorens.

Los vecinos que ya se atienden en alguno de estos lugares podrán seguir haciéndolo, pero ahora con esta forma más ágil de pedir turno.

La Directora de Salud de la Ciudad, Patricia Aldunate, explicó que para usar el nuevo sistema es necesario crear una cuenta en la plataforma digital. “La idea es que cada persona sea titular de su cuenta y pueda agregar a los miembros de su familia para pedir turnos para todos desde un solo lugar”, dijo.

Durante agosto, el nuevo sistema funcionará junto con el actual, que es a través de WhatsApp (al número 261-4692880, solo mensajes de texto, no audios). Después de este período de transición, solo se usará la nueva plataforma.

Ventajas del nuevo sistema

Permite pedir turnos para toda la familia con una sola cuenta.

Reduce los pasos para enviar la solicitud y mejora la comunicación semanal sobre los turnos disponibles.

Se conecta con el historial clínico de cada usuario.

Facilita la generación de informes para mejorar la atención.

Es importante aclarar que este sistema solo sirve para turnos médicos y odontológicos en los centros municipales mencionados. Para otras especialidades como nutrición, psicología, kinesiología, enfermedades crónicas, salud reproductiva o estudios como laboratorio, radiología y ginecología (papanicolaou, DIU), los turnos se siguen pidiendo directamente en el centro de salud, como siempre.

Otras mejoras que trae el nuevo sistema

La solicitud es 100% online y está alojada en el servidor municipal.

La confirmación del turno llega por correo electrónico y WhatsApp.

Se puede cancelar el turno vía WhatsApp.

Cada persona puede consultar su historial de turnos, incluyendo asistencias y ausencias.

La plataforma es fácil de usar, desde celulares o computadoras.

Facilita la gestión de turnos para toda la familia desde una sola cuenta.

Cómo sacar tu turno online: paso a paso

Ingresar a la página web oficial de turnos de la Ciudad de Mendoza

Crear una cuenta personal: completá con tus datos personales para registrarte como usuario titular.

completá con tus datos personales para registrarte como usuario titular. Agregar a tu grupo familiar: una vez creada la cuenta, podés sumar a los miembros de tu familia para pedir turnos para ellos desde la misma cuenta.

una vez creada la cuenta, podés sumar a los miembros de tu familia para pedir turnos para ellos desde la misma cuenta. Seleccionar el centro de salud: elegí uno de los cuatro centros municipales habilitados (Oñativia, Andino, Arturo Illia o Padre Llorens).

elegí uno de los cuatro centros municipales habilitados (Oñativia, Andino, Arturo Illia o Padre Llorens). Elegir el tipo de turno: podés solicitar atención médica o dental, según lo que necesites.

podés solicitar atención médica o dental, según lo que necesites. Elegir fecha y horario disponible: seleccioná el día y la hora que más te convenga según la disponibilidad.

seleccioná el día y la hora que más te convenga según la disponibilidad. Confirmar el turno: recibirás la confirmación por correo electrónico y también un mensaje vía WhatsApp.

recibirás la confirmación por correo electrónico y también un mensaje vía Cancelar o modificar: si necesitás cancelar el turno, podés hacerlo enviando un mensaje por WhatsApp al número oficial.

si necesitás cancelar el turno, podés hacerlo enviando un mensaje por WhatsApp al número oficial. Consultar historial: desde tu cuenta podrás ver todos los turnos que pediste, los que ya usaste y si hubo ausencias

HACÉ CLICK AQUÍ PARA PEDIR TU TURNO