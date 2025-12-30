Luego de las agresiones Romina Gaetani denunció a su ex pareja

La causa judicial avanza con pericias médicas y testimonios, mientras la actriz recibe asistencia y medidas de protección tras el episodio ocurrido en Pilar.

La actriz Romina Gaetani atraviesa un momento delicado tras haber denunciado a su expareja por un episodio de violencia de género . El hecho derivó en su traslado al hospital de la zona, donde fue asistida por lesiones físicas y un cuadro de nerviosismo que preocupó a su entorno.

La presentación judicial ya fue realizada y no requiere ratificación, por lo que la causa avanza con las primeras medidas de prueba. Entre los elementos incorporados figuran las declaraciones de la propia Gaetani y los testimonios del personal de seguridad que intervino inmediatamente después del incidente.

Las pericias médicas confirmaron la existencia de golpes en brazos y caderas, además de un estado emocional alterado. Estos informes se suman a la investigación que busca determinar la responsabilidad del acusado, quien ya fue notificado formalmente por la Justicia.

La causa quedó caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, un encuadre que contempla penas de hasta dos años de prisión en suspenso en caso de que se confirme la culpabilidad.

Según trascendió, el episodio se habría originado en el marco de una discusión de pareja vinculada a celos y conflictos previos. La situación escaló hasta derivar en agresiones físicas, aunque en la denuncia no se mencionaron antecedentes de violencia anteriores.

En declaraciones televisivas, el abogado Ignacio Trimarco explicó los pasos que se siguieron tras el episodio: “Ayer terminamos de firmar la documentación necesaria para que Romina se presente como particular damnificada. Ahora esperamos la cautelar, seguramente se convocará a los vecinos, al personal de seguridad y a los médicos que la atendieron para que constaten lo sucedido”. Además, detalló que la actriz ya cuenta con asistencia y que se solicitó una medida de prohibición de acercamiento contra el acusado.

En cuanto a su estado actual, Gaetani se encuentra angustiada y triste, pero también manifestó alivio por la rápida respuesta institucional y el acompañamiento recibido tras la denuncia. La actriz cuenta con medidas de protección y asistencia psicológica mientras la investigación continúa.