Preocupación por la actriz Romina Gaetani: quedó internada luego de sufrir violencia de género por parte de su expareja

La actriz atraviesa un duro momento de su vida tras un grave episodio con su expareja, Luis Cavanagh.

La información la dio a conocer Ángel de Brito en su programa de televisión. Allí el periodista aseguró que Romina Gaetani habría sido víctima de un episodio de presunta violencia de género de parte de su pareja Luis Cavanagh que derivó en su internación en un sanatorio de Pilar y en la intervención policial y judicial.

Según contó el periodista, el hecho se produjo durante la noche del domingo, luego de que un llamado al 911 advirtiera sobre un episodio de violencia en el Tortugas Country Club, situado sobre la colectora de la Panamericana, en el partido bonaerense de Pilar. Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con el personal de seguridad del country, quienes señalaron que una mujer se encontraba visiblemente alterada y que habría sido atacada por su pareja.

De Brito continuó con la lectura del informe y sumó más precisiones sobre el estado en el que se encontraba Gaetani al momento de ser asistida: “Se solicitó ambulancia y personal policial. Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, 48 años, actriz, soltera… quien relató que su pareja era agresivo por celos, por lo que se solicitó ambulancia del SAME dispone traslado de la misma porque se encontraba muy nerviosa”.

Uno de los datos que más impacto generó fue que, según trascendió desde el sanatorio, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente. Tal como explicaron en el programa, cuando una persona ingresa a una guardia con lesiones de este tipo, el personal médico está obligado a dar aviso a las autoridades y a realizar la denuncia correspondiente.

En paralelo, se estableció comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción de Género, que dispuso el envío de personal de Fiscalía al hospital para recepcionar el testimonio de la actriz y avanzar con las actuaciones judiciales. En el mismo parte se identifica al imputado como Luis Ramón Cavanagh, argentino, de 59 años, empresario, señalado como la pareja de Gaetani al momento del episodio.

Ángel de Brito aclaró que intentó comunicarse con la actriz durante la jornada, pero no logró contactarla.