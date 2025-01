Karina la princesita confesó: “La ansiedad es una porquería”

La ansiedad y la depresión son dos trastornos mentales que afectan a millones de personas en todo el mundo. Aunque a menudo se confunden, cada uno tiene características propias y requiere un enfoque diferente para su manejo. La Princesita Karina, cantante y referente de la música popular argentina, recientemente expresó de manera rotunda que la ansiedad es “una porquería”, reflejando el sufrimiento que este trastorno puede generar en quienes lo padecen.

La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de estrés o peligro, y en dosis moderadas, puede ser incluso útil, ya que nos prepara para enfrentar desafíos. Sin embargo, cuando esta sensación de temor o inquietud se vuelve crónica, excesiva e irracional, se convierte en un trastorno que interfiere con la vida cotidiana. Las personas que sufren de ansiedad pueden experimentar una variedad de síntomas, tales como palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración excesiva, temblores, mareos, insomnio y pensamientos catastróficos.

El caso de Karina, quien en una entrevista compartió sus experiencias con la ansiedad, visibiliza la lucha interna que muchos enfrentan a puertas cerradas. La cantante dijo que la ansiedad “es una porquería”, y en sus palabras se reflejan los sentimientos de impotencia y frustración que surgen cuando el miedo y la preocupación se apoderan de la mente sin razón aparente. Como muchas otras personas que atraviesan este trastorno, Karina no dudó en reconocer el sufrimiento que le genera vivir con ansiedad, mostrando que incluso las figuras públicas, admiradas por su fortaleza, son vulnerables ante estos trastornos.

En la noche del viernes, Karina la Princesita utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos relacionados con la ansiedad, generando preocupación entre sus seguidores. La cantante desde hace un tiempo viene exponiendo sus problemas de salud mental, mostrando el “lado B” del éxito que vive a nivel profesional.

La artista lleva varios años enfrentando problemas de ansiedad y depresión, los cuales se manifestaron en diferentes momentos de su vida personal y profesional. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando tenía 19 años y debutaba en el Teatro Gran Rex. La cantante relató que sufrió un ataque de pánico minutos antes de subir al escenario, algo que en ese momento no comprendía del todo: “Pensaba que me iba a agarrar un ACV y me iba a morir”, confesó. Durante ese espectáculo, lloró mientras cantaba, describiendo la experiencia como profundamente emocional para el público, pero caótica y difícil para ella desde un punto de vista personal.

Consejos para lidiar con la ansiedad

Aunque la ansiedad puede ser debilitante, existen varias estrategias que pueden ayudar a las personas a manejarla de manera más efectiva. Aquí te dejamos algunos consejos prácticos:

-Respiración profunda y meditación: Practicar la respiración profunda ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático, reduciendo la tensión y la ansiedad. La meditación, por su parte, puede ayudar a mantener la mente en el presente y evitar que los pensamientos ansiosos tomen el control.

-Ejercicio físico: Realizar actividad física regular puede reducir los niveles de ansiedad al liberar endorfinas, que son neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés.

-Establecer una rutina: La incertidumbre puede aumentar la ansiedad, por lo que crear una rutina diaria puede brindar estructura y estabilidad emocional.

-Hablar con alguien de confianza: No hay que tener miedo de hablar sobre la ansiedad con un amigo, familiar o terapeuta. Compartir lo que se siente puede aliviar el peso de la carga emocional.

-Limitar el consumo de cafeína y alcohol: Estos pueden aumentar la ansiedad, por lo que es recomendable moderar su consumo.

-Practicar la autocompasión: En lugar de culparse por sentir ansiedad, es importante ser amable con uno mismo y entender que este trastorno es común y tratable.

La importancia de buscar ayuda profesional

Si bien existen muchas formas de manejar la ansiedad, es fundamental que, en casos graves, se busque la ayuda de un profesional de la salud mental. La psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, y los medicamentos ansiolíticos pueden ser muy efectivos para tratar este trastorno.

En el caso de Karina, el compartir su experiencia sobre la ansiedad no solo ayuda a normalizar el tema, sino que también invita a las personas a buscar apoyo y dejar de lado el estigma que rodea a los trastornos mentales. Es fundamental recordar que no estamos solos en esta lucha y que pedir ayuda es un acto de valentía.

Tanto la ansiedad como la depresión son trastornos mentales complejos que afectan a una gran parte de la población. Sin embargo, con el apoyo adecuado y las herramientas necesarias, es posible aprender a lidiar con ellos y llevar una vida plena.