AYSAM explicó que los inconvenientes se originaron por la elevada turbiedad del agua del río Mendoza, que obligó a detener la producción en cuatro plantas potabilizadoras. La empresa estimó que el suministro quedaría restablecido durante la mañana de este sábado, aunque la recuperación será progresiva.

Los problemas con el servicio de agua potable en el Gran Mendoza continúan generando preocupación entre los vecinos, después de más de 24 horas de inconvenientes en distintos departamentos. Mientras algunos sectores comenzaron a recuperar el suministro, otros todavía registraban baja presión y dificultades para recibir agua en sus hogares.

Frente a este escenario, Aguas Mendocinas (AYSAM) difundió un nuevo informe sobre la situación del sistema y explicó qué falta para recuperar la distribución habitual. Según las estimaciones de la empresa, el servicio quedaría completamente restablecido durante la mañana de este sábado 28 de noviembre.

Sin embargo, la normalización no será inmediata ni se producirá al mismo tiempo en todos los barrios. El proceso depende de la recuperación de las reservas de las plantas potabilizadoras y de las tareas necesarias para estabilizar la presión en la red.

Por qué se produjo el corte de agua en Mendoza

De acuerdo con la explicación de AYSAM, el inconveniente comenzó después de una serie de maniobras realizadas en el dique Potrerillos, particularmente en la válvula de Chorro Hueco.

Estas operaciones provocaron un incremento en la turbiedad del agua cruda que llega desde el río Mendoza. La cantidad de sedimentos dificultó el tratamiento habitual y obligó a interrumpir temporalmente la producción en cuatro establecimientos potabilizadores.

Las instalaciones afectadas fueron Luján I, Luján II, Alto Godoy y Benegas, fundamentales para abastecer a distintos sectores del área metropolitana.

La reducción de la producción impactó en la distribución y provocó cortes y baja presión en zonas de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú, entre otros sectores.

Cómo están las reservas de agua en las plantas potabilizadoras

En su último reporte, AYSAM detalló que algunas instalaciones ya habían recuperado niveles normales, mientras que otras todavía necesitaban mejorar sus reservas.

Los porcentajes informados fueron los siguientes:

Luján I: 95% de su capacidad de reserva.

95% de su capacidad de reserva. Luján II: 92%.

92%. Benegas: 63%, en proceso de recuperación.

63%, en proceso de recuperación. Alto Godoy: 54%, en proceso de recuperación.

Estos valores muestran que la recuperación del sistema avanza a diferentes velocidades. Mientras Luján I y Luján II ya trabajan con reservas normales, Alto Godoy y Benegas todavía necesitan recuperar capacidad para garantizar el abastecimiento habitual.

Qué falta para que vuelva el agua en todos los barrios

Desde la empresa explicaron que los trabajos no terminan con la puesta en funcionamiento de las plantas. También es necesario recuperar las reservas de agua, realizar purgas de acueductos y ejecutar distintas maniobras técnicas para estabilizar la red de distribución.

Por ese motivo, aunque algunas instalaciones ya producen nuevamente, los vecinos pueden continuar experimentando problemas de presión o interrupciones durante el proceso de normalización.

Mientras tanto, AYSAM mantiene un operativo de asistencia mediante camiones cisterna para garantizar el suministro en servicios esenciales y críticos, entre ellos hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.

El pedido de AYSAM a los vecinos

Ante la recuperación todavía parcial del sistema, la empresa solicitó mantener un consumo responsable y solidario del agua potable durante las próximas horas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar el lavado de vehículos y veredas, suspender el riego de jardines y postergar el uso de lavarropas y lavavajillas.

El objetivo es preservar las reservas disponibles y permitir que la red recupere sus niveles habituales de funcionamiento.

De esta manera, la expectativa está puesta en que durante la mañana del sábado se complete la normalización del servicio de agua potable en Mendoza. No obstante, la recuperación será paulatina y los tiempos pueden variar según la zona y las condiciones de cada sector de la red.