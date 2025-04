Especulaciones: Cómo le dirán a Martina que su abuela se murió mientras ella estaba en Gran Hermano

El reality de Canal 9 Televida dejó fuera de competencia a una de las participantes más fuertes, pero lo más llamativo es cómo le informarán que hace más de un mes su abuela falleció siendo que la chica le manda saludos siempre y la tiene muy presente.

Martina Pereyra quedó expuesta en la placa ante la jugada de Santiago Tato Algorta. Es que el uruguayo hizo una jugada que la dejó en placa a ella y no previendo esto la rubia se arriesgó y la arriesgada le salió mal y quedó eliminada este domingo en la gala de Gran Hermano que Canal 9 Televida transmitió al término de Yali Çapkini, pero lo más llamativo de su salida ronda sobre la muerte de su abuela que sucedió hace ya varias semanas y de la que la chica no tiene noticias. Cómo se lo dirán y cuándo, se preguntan las redes.

“Soy más pelot…, la casa me votó por estar al lado de él y él me regala en placa. Me peleé con Lourdes por defenderlo”, se lamentó Martina en una charla con Juan Pablo de Vigili mientras analizaban el juego este fin de semana. Al respecto, Lourdes reflexionó: “La dejó en pelotas e hizo una placa en contra de ella”.

Por su parte, Tato dijo en diálogo con Luz Tito y Lucía Patrone que “no quiere que se vaya Martu, pero esto no deja de ser un juego”. “¿Martu jugaba conmigo? Yo no lo siento así, hace una semana que estamos compartiendo más tiempo”, analizó Santiago sobre su vínculo con la platense, expresándose a favor de “haber sido coherente al salvar a Luz”.

Más allá de las posibilidades, lo concreto es que Martina dejó Gran Hermano este domingo. Ahora, ya no hay cámaras. Ya no hay gala ni confesionario. Ahora hay un cuarto de hotel, una transición, una espera. Y una certeza que aún no se le reveló: que su abuela, a quien ella siempre le mandaba saludos falleció en febrero.

“El trauma que le van a dejar por no decirle”. “No le dieron la posibilidad de despedirse”. “Va a sufrir mucho cuando se entere”, eran los dichos que circulaban por las redes ante la novedad de la muerte de la abuela de la participante y su ignorancia del tema mientras la chica, camino al confesionario le mandaba besos.

En redes, el tema volvió a explotar este domingo con la salida de Martina. “Solo puedo pensar en cómo se va a enterar. Eso me hace percha”. El foco del reality, por primera vez en meses, dejó de ser el juego. La trama ya no gira en torno a alianzas o nominaciones. Gira en torno al instante preciso en que a una joven le digan: ya no está.

Hay tres posibilidades. Que sean los psicólogos del ciclo quienes le informen lo ocurrido. Que lo haga su familia, en una visita privada, íntima, contenida. O que se espere a la gala de este lunes, en vivo, para que el momento sea parte del espectáculo.

