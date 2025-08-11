Amor a Cualquier Precio: Ferit y Seyran queriendo ocultar su amor, es como querer tapar el sol con un dedo

El casamiento de Suna y Abidín volvió a poner cara a cara a Seyran y Ferit y lo que sucede luego de este encuentro en Amor a Cualquier Precio deja muy en claro lo que ambos sienten. Mirá lo que va a pasar en la novela turca más vista de las noches de El 9 Televida.

Hasta este domingo no se entendía muy bien qué había pasado entre Seyran y Ferit. Sabíamos que la chica estaba enferma pero de ahí a que pasaran 2 años y cada uno con nueva pareja y sin contacto, era un montón. Con el episodio de Amor a Cualquier Precio que El 9 Televida emitió se empezaron a completar las piezas del rompecabezas que permiten comprender qué pasó y quién de los 2 decidió de manera unilateral terminar con la el vínculo para evitarle al otro “que sufriera”. Y ahora resulta que 2 años, un mes y 11 días después la vida los cruzó de nuevo, y todo indica que si bien Ferit cedió ante el pedido de ella, él jamás dejó de amarla, y parece que ella tampoco.

Según vimos en los últimos episodios de Yalı Çapkını, la novela turca más vista de El 9 Televida, la decisión de dejar en pausa la relación, con la clara intención de que muera, fue unilateral y fue de Seyran. Ferit asistió a la clínica en donde estuvo internada su esposa pero ella lo rechazó todo el tiempo, bajo el pretexto de “no querer que él sufriera” porque, supuestamente, ella moriría.

“Las historias de amor no tienen un sólo narrador”, dijo Ferit en voz en off en el episodio de Yalı Çapkını este domingo que emitió y en donde, finalmente, logramos empezar a llenar los vacíos que el inicio de la tercera temporada presentaba.“¿Cómo la voy a olvidar? Preferiría morir”, le refuta el personaje de Mert Ramazan Demir a Suna ante el pedido de ella de que se fuera.

Ferit estaba y está roto. Intentó seguir adelante con su vida y apostar a un nuevo amor, pero ahora el regreso de Seyran y su encuentro vuelve a poner en jaque su pisquis y su inconmensurable amor, que a pesar de los 2 años, 1 mess y 11 días no se apagó nunca.

Por el lado de Seyran, aunque la joven intente disimular lo que siente por Ferit su corazón y su inconsciente empezarán a hablarle hasta en sueños, y por medio de unos dibujos la historia de estos dos se volverá a comenzar a pintar de colores.

No te adelantamos, para vivir cada una de las emociones de Amor a Cualquier Precio, seguí cada episodio en El 9 Televida.