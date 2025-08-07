Amor a Cualquier Precio : Entre el dolor y el amor Ferit y Seyran cara a cara

Tanto Seyran como Ferit parecen haber rehecho sus vidas, pero algunos sucesos especiales que se vieron en Amor a Cualquier Precio y algunos más que verás en El 9 Televida dejan entrever que esta historia de amor todavía no encuentra su final.

El amor de Seyran y Ferit no nació fácilmente. Comenzó como una imposición para ambos, pero inevitablemente floreció y cuando más fuerte y sólido parecía, todo cambió. Así empezó la tercera y última temporada de la serie turca más vista de las noches de El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio.

Ahora, “el pistacho de Antep” está con Sinan. Por su parte, el niño mimado de los Korhan también está en pareja y de hecho, en una escena que se vio este miércoles, el “chico de oro” le expresa su amor. Sin embargo, algunos sucesos especiales que se vieron en Yalı Çapkını y algunos más que se verán en estos días dejan entrever que esta historia de amor todavía no encuentra su final.

La nueva Seyran Şanlı se muestra renovada. Con un cambio de look y de actitud radical, la muchacha parece haber dejado atrás su historia con Ferit. Ahora su vida gira entorno a su libertad y a su novio Sinan.

Por su parte, Ferit Korhan viven entre el dolor, el recuerdo y el intento por querer superar todo. Durante los capítulos que se vieron al aire desde el lunes, que comenzó la tercera temporada, el fandom ha podido ir recopilando algunas pistas que dejan entrever que él, a diferencia de quien fue su esposa, no termina de superar lo que pasó.

Las escenas de Ferit llorando por Seyran mientras recuerda su pasado juntos desgarran.

El personaje al que Mert Ramazan Demir le prestó el cuerpo y el alma por 3 temporadas no puede superar lo que sucedió, algo que los televidentes de El 9 Televida no logran descifrar, porque esa data aún no sale al aire. Ferit vive entre el dolor y el amor por Seyran. Pero ahora todo se va a intensificar porque el tan ansiado encuentro tendrá lugar, cara a cara y en un momento que los llenará a ambos de recuerdos y nostalgia.

Una de las escenas más desgarradoras tendrá lugar este jueves… acá te dejamos un anticipo y te recomendamos tener pañuelitos a mano.

Para saber qué pasa entre Seryan y Ferit en Amor a Cualquier Precio, no te pierdas el episodio de este jueves en El 9 Televida.