Amor a Cualquier Precio: Con un “ojalá”, Mert Ramazan Demir expresó su intención de reconciliarse con Afra Saraçoğlu

Un deseo público y a viva voz de parte de Mert Ramazan Demir reavivió al fandom #AfRam como un ave Fénix. ¿Qué pasa entre la pareja de Amor a Cualquier Precio?

Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu, los protagonistas de Amor a Cualquier Precio, el éxito turco de las noches de El 9 Televida tienen a su fandom de cabeza. En estos últimos días, la parejita del suceso televisivo más grande de Turquía ha dado que hablar con sus posteos, pero especialmente con una frase que el actor deslizó frente a un fan y para coronar este lunes, una declaración de la actriz mientras llegaba al dentista. Conocé todos los detalles de las apariciones de los actores de Yalı Çapkını en esta nota.

Desde que Mert Ramazan Demir regresó del Reino Unido, y sobre todo, luego del escándalo de dimensiones globales, que se generó con las imágenes del actor besando a una chica que no era Afra Saraçoğlu en un hotel en Bodrum, sus apariciones públicas y sus interacciones en redes fueron mínimas por no decir nulas. Lo mismo del lado de la actriz que todas las noches en El 9 Televida se viste con la piel de Seyran.

Y si bien, luego del escándalo de Bodrum el fandom, con el corazón lleno de agujeritos y todo, direccionó su interés a la parte más profesional de ambos artistas y hasta muchas de las cuentas eliminaron el hashtag que antes las identificaban #AfRam, desde Assos como que la llamita de la esperanza de volver a verlos juntos se encendió, y con lo que dijo Mert este fin de semana, la cosa ya tomó impulso.

Resulta que un fan y su hijo se lo encontraron a la salida del set de rodaje de la nueva serie que el actor está filmando. Allí tuvieron la siguiente conversación, le dijeron a Mert que se veía bien con Afra y le comentaron que ellos esperan que se reconcilie con Afra, a lo que Mert contestó: “Ojalá”. Que él también espera eso y se empezó a reír.

Luego de esto, el actor se mostró muy activo en sus redes y cuando este lunes Afra Saraçoğlu fue vista por la prensa en Estambul, el fandom entendió por qué el joven actor había estado tan presente en Instagram. ¿Será casualidad? Sólo el tiempo lo dirá. Mientras el fandom prende velitas y les desea a ambos mucho amor.

Y vos, ¿qué esperás para disfrutar de esta pareja que mueve al mundo entero con su amor? Todas las noches en El 9 Televida los tenés bajo la piel de Ferit y Seyran en Yalı Çapkını.