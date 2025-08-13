Alguien recuperó los lentes y el brillo en la mirada: Entre la ilusión y el miedo anda el fandom de Amor a Cualquier Precio

Mientras el fandom de Amor a Cualquier Precio se debate entre digerir el hecho de que los protagonistas de las novela de las noches de El 9 Televida ya no son pareja, se filtran fotos que atentan contra esto.

Mientras el fandom de Amor a Cualquier Precio intenta aceptar el hecho de que los protagonistas de la serie ya no son pareja en la vida, aparecen fotos que atentan contra esto. Cuando el debate se centra entre el dolor de la ilusión rota y las ganas de volver a creer – y esta vez en pruebas concretas y reales-. Las redes explotan de comentarios de las fanáticas de la historia de amor que comenzó a escribirse en paralelo con la de Seyran y Ferit, y al igual que los capítulos que aún emite El 9 Televida, ¿será que aún no encuentra su final?

Por estos días, o mejor dicho, por estas noches, los episodios de Yalı Çapkını que se ven en Mendoza, en la pantalla de El 9 Televida hacen hincapié en el reencuentro de Seryan y Ferit, luego de 2 años, 1 mes y 11 días. Y casi como una broma de la vida o un capricho del destino, y de acuerdo a la info que circula enlas redes sociales del fandom #SeyFer #AfRam, Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir también se habrían reencontrado luego de un tiempo sin verse.

Todo sucedió luego de que aparecieran las supuestas imágenes del actor de Amor a Cualquier Precio besando a una chica en un hotel en Bodrum. Luego de eso, fue el mismo Mert Ramazan Demir que ante la pregunta de un periodista sobre su nueva pareja, declaró abiertamente que “no existe tal cosa”.

Según la información que el fandom publicó el encuentro entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu se dio hace algunos días en la localidad de Çanakkale Asos en donde, por estos momentos, la actriz se encuentra rodando los capítulos de la nueva serie que le tiene como protagonista, Pera.

¿Y cómo saben las chicas que, al menos, ambos estuvieron al mismo momento en el mismo lugar? Porque desde mayo no se veían fotos de Afra con los lentes con los que apareció hace unos días. Las mismas gafas que llevaba Mert cuando negó el romance con la mujer de las fotos. Y no sólo eso. El mismo día que se viralizó la foto de Afra con los dichosos lentes de sol, apareció una imagen de Mert con dos fans pequeños en dicha localidad de Turquía.

A esos datos duros, concretos y reales que prueban que, de mínima se cruzaron para devolverse las gafas de sol, se suma la apreciación del entrenado ojo del fandom: las chicas afirman que en ambas imágenes que se viralizaron de los actores de Amor a Cualquier Precio, se ve que los dos recuperaron el brillo en la mirada.

Como parece que la historia de Afra y Mert va en paralelo con los episodios de Yalı Çapkını que emite El 9 Televida, no te quedés afuera de los detalles que siguen escribiendo la historia de amor de Seyran y Ferit todas las noches.