12 de octubre: ¿A qué día se trasladó el feriado?

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, este 2025, cae domingo y se moverá en el calendario para asegurar un fin de semana largo. ¿Quién descansa, quién trabaja y cómo se paga?

Todavía falta para llegar a fin de año y muchos argentinos se preguntan cuándo será el próximo feriado para poder disfrutar de un día de descanso. El 12 de octubre de cada año se conmemora en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, uno de los feriados nacionales trasladables. En 2025, la fecha cae un día domingo y surgió la duda entre miles de argentinos sobre si se perdería la jornada de descanso o si habría un fin de semana largo.

El Gobierno nacional oficializó la medida a través de la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, y confirmó que el feriado del 12 de octubre se traslada.

De esta manera, el mes de octubre contará con un único fin de semana largo de tres días, que irá del viernes 10 al domingo 12 de octubre.

Por qué se traslada el feriado del 12 de octubre

Según la normativa, la decisión busca impulsar el turismo interno y beneficiar a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional. El Gobierno explicó que la medida se enmarca dentro del Decreto 614/2025, que permite mover al viernes anterior o al lunes siguiente los feriados trasladables que caigan en sábado o domingo.

En este caso, el traslado al viernes responde también a un pedido de las cámaras turísticas, que vienen advirtiendo sobre la caída en las reservas y el consumo en fines de semana largos.

Los empleadores deberán respetar el nuevo cronograma. En caso de convocar a trabajadores durante un feriado nacional, deberán abonar la jornada al doble, conforme lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Próximos feriados y fines de semana largos en Argentina

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado)

Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado) Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos

Día no laborable con fines turísticos Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)

En diciembre habrá dos feriados inamovibles: el lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el jueves 25 de diciembre (Navidad).

De esta forma, el feriado del 12 de octubre se convierte en una de las últimas oportunidades del año para planear una escapada o simplemente disfrutar de un descanso extendido.