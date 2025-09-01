Feriados: ¿trasladan al viernes 10 de octubre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural del domingo 12?

El Gobierno nacional adelantó el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, generando un fin de semana largo. La medida fue oficializada por resolución y busca promover el descanso sin afectar los feriados inamovibles.

El Gobierno nacional confirmó el traslado del feriado correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La medida fue dispuesta por la Jefatura de Gabinete de Ministros y oficializada este lunes mediante la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El cambio responde a que el 12 de octubre cae en domingo, por lo que el feriado se adelantará al viernes 10, generando así un fin de semana largo. Esta decisión se enmarca en las facultades otorgadas por el Decreto 614/2025, firmado previamente por el presidente Javier Milei.

Feriados: nuevo criterio para los trasladables

El decreto busca cubrir un vacío legal en la Ley 27.399, que no contemplaba qué hacer cuando un feriado trasladable coincidía con sábado o domingo. A partir de ahora, se habilita el corrimiento al viernes anterior o al lunes posterior, según lo defina la autoridad de aplicación.

Este será el único feriado trasladable del año que coincide con un fin de semana, y se enmarca en el objetivo de promover fines de semana largos sin afectar los feriados inamovibles, como el 25 de diciembre o el 1º de enero, que no pueden ser modificados.

Cabe recordar que el Gobierno eliminó los feriados puente con fines turísticos, reemplazándolos por días no laborables. Por eso, esta medida representa un cambio significativo en la política de calendario oficial.

Cronograma de feriados nacionales para lo que resta de 2025

Viernes 10 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 21 de noviembre : Día no laborable

: Día no laborable Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional

: Día de la Soberanía Nacional Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

: Inmaculada Concepción de María Jueves 25 de diciembre: Navidad

Implicancias laborales

Los empleadores deberán respetar el nuevo cronograma. En caso de convocar a trabajadores durante un feriado nacional, deberán abonar la jornada al doble, conforme lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.