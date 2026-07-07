Ya hay ganadores de la trivia mundialista de El 9 Televida: quiénes se llevaron la camiseta y la pelota oficial

Miles de mendocinos participaron de la primera edición de la trivia del Mundial 2026 organizada por El 9 Televida. Ya se conocieron los dos primeros ganadores, que se llevarán una camiseta de la Selección Argentina y una pelota oficial de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 ya comenzó y la pasión por la Selección Argentina se vive con intensidad en cada rincón del país. En ese contexto, El 9 Televida acompaña la máxima cita del fútbol con una cobertura especial que incluye toda la información del torneo, transmisiones, novedades y también importantes premios para vivir la pasión al máximo. Tras una gran convocatoria y la participación de miles de mendocinos, ya se conocieron los afortunados que se llevarán una camiseta oficial de la Selección Argentina y una pelota oficial del Mundial 2026.

Quiénes son los primeros ganadores de la trivia mundialista

Luego de responder correctamente las preguntas sobre la historia de los Mundiales y participar del concurso organizado por El 9 Televida, estos fueron los primeros ganadores:

Franco Silva : ganador de una camiseta oficial de la Selección Argentina .

: ganador de una . Gael Palacio: ganador de una pelota oficial del Mundial 2026.

Los ganadores deberán acercarse personalmente a retirar sus premios en la recepción de El 9 Televida, ubicada en Garibaldi 186, Ciudad de Mendoza.

Para completar la entrega será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) que acredite la identidad del ganador.

La pasión por el Mundial también se vive en El 9 Televida

Durante toda la Copa del Mundo 2026, El 9 Televida continuará ofreciendo una cobertura especial con toda la información de la Selección Argentina, resultados, análisis, novedades y contenidos exclusivos para los fanáticos.

Además, habrá nuevas oportunidades para participar de la trivia mundialista y acceder a más premios relacionados con el torneo. Con el Mundial en plena acción, la emoción no solo se vive dentro de la cancha: también se comparte con los televidentes que participan de cada propuesta y celebran la fiesta del fútbol junto a El 9 Televida.