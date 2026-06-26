Completá la trivia de El 9 Televida y participá por camisetas y pelotas

La respuesta a la trivia mundialista está acá: repasamos los datos clave de la historia de los Mundiales para que participes del sorteo de camisetas y pelotas y no te quedes afuera del concurso.

Ya comenzó el Mundial 2026 y la pasión por el fútbol se vive a cada minuto. La competencia más importante del planeta ya está en marcha y promete emociones, sorpresas y grandes momentos para los fanáticos de todo el mundo.

En este marco, El 9 Televida acompaña cada instancia del torneo con una cobertura especial, para que puedas seguir todos los partidos, resultados y novedades desde donde estés.

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Un poco de historia de los Mundiales y una ayudita para la trivia

Para ayudar a los lectores, repasamos algunos de los datos más importantes de la historia de la Copa del Mundo.

El primer Mundial de fútbol se disputó en Uruguay en 1930. El seleccionado anfitrión se quedó con el título tras vencer a Argentina en la final y se convirtió en el primer campeón de la historia.

Décadas más tarde, Argentina logró su primera consagración mundialista en el torneo de 1978. En aquella recordada final, el equipo dirigido por César Luis Menotti derrotó a Países Bajos por 3 a 1 en tiempo suplementario.

Otro de los momentos inolvidables de los Mundiales ocurrió en México 1986. Allí, Diego Armando Maradona marcó el célebre “Gol del Siglo” frente a Inglaterra, una de las jugadas más emblemáticas de todos los tiempos.

En materia de récords, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales. El capitán argentino alcanzó los 18 goles en la Copa del Mundo 2026, superando las marcas anteriores y estableciendo un nuevo registro para la historia del torneo. Además, su cuenta podría seguir aumentando, ya que la competencia continúa en disputa.

El Mundial de Sudáfrica 2010 también quedó marcado en la historia por ser la primera edición organizada en territorio africano. Además, ese torneo terminó con la conquista del primer título mundial para España.

En Qatar 2022, la semifinal entre Croacia y Argentina fue 3 a 0 para la Selección. Un golo lo hizo Messi y los dos restantes Julián Álvarez.

Por su parte, Lionel Messi alcanzó en 2026 otra marca histórica al disputar su sexto Mundial. El capitán argentino participó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Ahora sí, ya tenés todas las respuestas necesarias para completar la trivia. Participá del concurso y entrá en el sorteo de camisetas y pelotas del Mundial. ¡Mucha suerte!

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