¿Querés ser el protagonista?: el 9 Televida busca mendocinos para ser parte del nuevo spot “Siempre juntos”

Tras el éxito y la emoción que generó el video por los 61 años del canal, el 9 Televida lanzó una convocatoria especial para que familias mendocinas sean parte de una nueva producción institucional.

Después de emocionar a miles de mendocinos con el spot aniversario por sus 61 años, el 9 Televida redobla la apuesta y ahora quiere que los verdaderos protagonistas sean los televidentes. Sí, vos también podés aparecer en la pantalla del canal en una nueva edición del spot “Siempre juntos”. La propuesta apunta a mostrar historias reales, momentos cotidianos y la esencia de las familias mendocinas, en una producción que buscará reflejar la identidad, la cercanía y el vínculo histórico que el canal mantiene con varias generaciones.

El spot de los 61 años que emocionó a Mendoza

Hace apenas unos días, el Televida lanzó un emotivo video institucional para celebrar sus más de seis décadas al aire. En poco más de dos minutos, el canal recorrió recuerdos, programas históricos, personajes entrañables y escenas que forman parte de la memoria colectiva de Mendoza.

El clip apeló directamente a la nostalgia de quienes crecieron desayunando frente al televisor, viendo clásicos como “El Chavo del Ocho”, “Los Simpson” o acompañando las distintas etapas de la televisión mendocina.

Bajo el lema “Siempre juntos”, la producción rápidamente se volvió un éxito en redes sociales y generó cientos de comentarios cargados de emoción y recuerdos.

Ahora los protagonistas serán los mendocinos

A raíz de la repercusión que tuvo el spot, y a pedido de los televidentes, el canal decidió avanzar con una nueva propuesta mucho más participativa: convocar a familias, amigos, parejas, niños, adultos mayores y grupos de mendocinos para formar parte de la próxima producción audiovisual para que vos seas el protagonista.

Contanos en el formulario que te gustaría hacer frente a nuestra cámara y preparate para divertirte con nosotros. Porque estamos… “siempre juntos”.

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