Canal 9 Televida celebra 61 años con un spot cargado de nostalgia y recuerdos mendocinos

Con un emotivo recorrido por programas, figuras históricas y recuerdos que marcaron generaciones, Canal 9 Televida presentó un spot especial para celebrar sus 61 años junto a las familias mendocinas “Siempre juntos”.

El canal de losmendocinos El 9 Televida festeja sus 61 años al aire con un emotivo spot institucional que recorre décadas de historia, programas emblemáticos, figuras inolvidables y momentos que marcaron a varias generaciones de mendocinos. Bajo el lema de “Siempre juntos”, la pieza audiovisual funciona como una cápsula del tiempo que conecta el pasado con el presente de la televisión local.

El video, de poco más de dos minutos, repasa momentos icónicos de la pantalla de Televida y logra despertar la memoria afectiva de quienes crecieron junto al canal. Desde los desayunos frente al televisor con “café, mate y tostadas”, hasta referencias a personajes clásicos como Homero Simpson y El Chavo del Ocho, el spot homenajea los hábitos cotidianos de miles de familias mendocinas.

La producción también pone el foco en hitos televisivos locales y nacionales. Se recuerda el nacimiento del magazine televisivo, los históricos ciclos periodísticos y de entretenimiento, además de figuras reconocidas que dejaron huella en la pantalla del canal. Entre guiños y referencias, aparecen momentos como el famoso “huevo del periodista” de Dani Galván, programas de entretenimiento, noticieros y coberturas que acompañaron distintas épocas.

El deporte ocupa un lugar especial dentro del relato audiovisual. Las menciones a Mario Kempes, Diego Maradona y Lionel Messi evocan algunas de las grandes alegrías del fútbol argentino que los mendocinos siguieron a través de la pantalla del 9 Televida, porque el canal estuvo presente en los grandes momentos argentinos.

El spot también hace un recorrido por la evolución tecnológica de la televisión: “del blanco y negro al HD”, “del teléfono fijo al scroll sin rumbo” y “de la cámara con cinta a la selfie en segundos” son algunas de las frases que reflejan cómo cambió la forma de consumir contenidos a lo largo de más de seis décadas.

Además, hay espacio para recordar históricos concursos, programas de entretenimiento y figuras como Mario Pergolini y Marcelo Tinelli compartiendo pantalla, ciclos románticos y formatos familiares que acompañaron a varias generaciones. El vínculo entre el canal y las familias mendocinas se mantiene intacto a pesar del paso del tiempo.

Con una fuerte carga emotiva y apelando a la memoria colectiva, Canal 9 Televida eligió celebrar sus 61 años mirando hacia atrás, pero también reafirmando su presencia en el presente. Un homenaje a la televisión de antes y de ahora, resumido en una frase que atraviesa todo el spot: “Siempre juntos”.