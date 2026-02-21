Estos son los ganadores de las entradas para ver a Living Colour en Mendoza

El 9 Televida anunció a los ganadores del concurso que invita a disfrutar de la icónica banda neoyorquina Living Colour que se presentará por primera vez en Mendoza el próximo 22 de febrero en 23 Ríos, como parte de su gira mundial “The Best Of 40 Years Tour”.

Living Colour, una de las bandas más influyentes del rock alternativo y el funk metal, desembarca por primera vez en Mendoza para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria.

El show será el domingo 22 de febrero a las 18:30 horas en 23 Ríos (Boedo y Acceso Sur, Luján de Cuyo) y marcará el inicio de su tramo latinoamericano donde además habrá seis ganadores del concurso de El 9 Televida que vivirán la experiencia en vivo. Cada ganador se lleva dos entradas.

El recital forma parte del tour internacional “The Best Of 40 Years Tour”, una gira que repasa los grandes clásicos del grupo y pone en escena su legado musical, caracterizado por la potencia sonora, el virtuosismo instrumental y una fuerte impronta de conciencia social.

Seis ganadores de El 9 Televida

En el marco del concurso organizado por El 9 Televida, ya hay seis ganadores que disfrutarán del show en vivo. Los afortunados se llevarán dos entradas para cantar y emocionarse con los grandes clásicos de esta icónica banda y ser parte de una noche única. Estos son los ganadores:

Mario Pereyra

Juan Francisco Espinoza

Ramiro Pellegrini

Juan Manuel Quiroga

Carlos Marioti

Juan Andrés Banovsky

Nota: La producción se comunicará con los ganadores.

Un show con formación original y artistas invitados

La banda llegará con su formación original: Corey Glover en voz, Vernon Reid en guitarra, Will Calhoun en batería y Doug Wimbish en bajo. Juntos, continúan marcando el pulso del rock internacional con un sonido que fusiona hard rock, funk, metal y elementos experimentales.

El espectáculo contará además con bandas invitadas: Ultramandaco y Labios de Sal, que abrirán la jornada en el escenario de 23 Ríos.

La presentación en Mendoza será el puntapié inicial de la gira regional. Luego, Living Colour continuará por Buenos Aires y distintas ciudades de Brasil, como Porto Alegre, São Paulo, Río de Janeiro y Curitiba, para cerrar el tramo sudamericano en Santiago de Chile.

Cada concierto se plantea como una celebración de los 40 años de música del grupo, con un repertorio que recorre sus discos más emblemáticos.