Emanero llega a Mendoza: conocé quiénes ganaron entradas para el show en el Arena Maipú

El cantante se presenta este fin de semana en Mendoza con su gira nacional y ya se conoció la lista de fanáticos que asistirán gratis al esperado recital.

La cuenta regresiva para el regreso de Emanero a Mendoza llegó a su fin. El reconocido artista se presentará este sábado en el Arena Maipú Stadium con un espectáculo que promete repasar sus mayores éxitos y las canciones de su último trabajo discográfico. En las horas previas al recital, se dieron a conocer los nombres de los afortunados que obtuvieron entradas gratuitas para disfrutar del show en vivo.

Emanero vuelve a Mendoza con su nuevo disco

El artista regresa a suelo mendocino para presentar “Todo por un beso”, un álbum que explora distintas etapas de las relaciones sentimentales a través de canciones cargadas de emociones.

El trabajo incluye colaboraciones con reconocidas figuras de la música en español, entre ellas David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante y Ángela Leiva, consolidando una propuesta que combina géneros y estilos para llegar a distintos públicos.

A lo largo del disco, Emanero recorre historias atravesadas por el amor, la nostalgia, el desamor, el arrepentimiento y la superación personal, una fórmula que le permitió conectar con miles de seguidores en todo el país.

Quiénes ganaron las entradas para ver a Emanero

En la previa del espectáculo, cientos de personas participaron de un sorteo especial para obtener pases dobles para el recital.

Los ganadores fueron:

Germán Ariel Ortiz (065)

Roxana Taini (200)

Gimena González (500)

Enzo Marán (753)

Maira Weismann (112)

Pedro Funeca (907)

Dalila Sánchez (335)

Cada uno de los seleccionados recibió un par de entradas para asistir al evento.

Desde la organización informaron que los ganadores deberán comunicarse con el área de Marketing al número 2616486900 para coordinar la entrega de los tickets y recibir las indicaciones correspondientes.