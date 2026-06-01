Emanero en Mendoza: participá por entradas para el show

El 9 Televida sortea entradas para el show de Emanero en Mendoza: completá el formulario de la nota y participá por un lugar en una de las noches más esperadas del año.

El cantante Emanero regresa a Mendoza y en El 9 Televida te damos la oportunidad de vivir una noche única. Ya podés participar del concurso para ganar entradas para el esperado recital que el artista brindará en el Arena Maipú Stadium.

El show será el próximo sábado 6 de junio de 2026 a las 22, cuando el músico llegue a la provincia para presentar su nuevo disco Todo por un beso, en un espectáculo que promete reunir sus mayores éxitos y nuevas canciones frente al público mendocino.

Quienes quieran participar del sorteo deberán completar el formulario que se encuentra al final de esta nota. Entre todos los inscriptos se realizará el concurso para definir a los ganadores de las entradas.

El recital tendrá lugar en el Arena Maipú Stadium, ubicado en Emilio Civit 791, en Maipú, y se espera una gran convocatoria de fanáticos para disfrutar de una de las presentaciones más esperadas del año.

Con una carrera en constante crecimiento y una fuerte conexión con el público, Emanero se consolidó como uno de los artistas más escuchados de la escena nacional. Ahora, los mendocinos tendrán una nueva oportunidad de verlo en vivo y vos podés estar ahí gracias a El 9 Televida.

¿Querés participar? Completá el formulario de inscripción que aparece en esta nota y anotate para el sorteo de entradas.

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