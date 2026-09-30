Embargos masivos a monotributistas: qué hacer ante las intimaciones de ATM

Miles de contribuyentes mendocinos se sorprenden con intimaciones de ATM por supuestas deudas de ingresos brutos. El origen está en un fallo del sistema que deja intereses sin registrar en ARCA y dispara juicios de apremio con riesgo de embargos sobre cuentas y bienes.

La provincia de Mendoza atraviesa una situación crítica con los embargos masivos a monotributistas, un problema que se visibilizó en el programa Cada Día con la participación de Noelia Villafañe, referente de Monotributistas Asociados República Argentina.

El conflicto surge por un desajuste sistémico entre ARCA y ATM. Cuando el contribuyente paga el monotributo fuera de término, ARCA actualiza el capital pero no los intereses de ingresos brutos. Esa diferencia queda registrada como deuda en ATM, aunque en ARCA figure que el contribuyente está al día.

Según explicó Villafañe, muchos trabajadores independientes se sorprenden al recibir intimaciones electrónicas que les otorgan apenas cinco días para regularizar. Si no lo hacen, el caso pasa a juicio de apremio, un proceso rápido en Mendoza que puede derivar en embargos sobre cuentas bancarias, billeteras virtuales y bienes registrables. “Lo que le pasó a él es lo que le está pasando a la mayoría: creen que no tienen deuda y ATM les reclama intereses”, señaló durante la entrevista.

El problema se agrava porque gran parte de las notificaciones llegan a correos electrónicos con los que se realizó el registro en ATM y muchas veces este puede ser antigus, muchas veces los que utilizó el contador al dar de alta el monotributo. Esto deja a los contribuyentes sin información actualizada y aumenta el riesgo de sanciones.

Villafañe advirtió que incluso deudas mínimas, como $3.000 de intereses, pueden terminar en costas judiciales y honorarios altísimos. Por eso, desde la asociación se reclama la suspensión de los embargos por 180 días y una aclaración oficial sobre el funcionamiento del sistema.

Qué deben hacer los contribuyentes

Ingresar a ATM : revisar el estado de deuda con clave fiscal o blanquear contraseña con DNI.

: con clave fiscal o blanquear contraseña con DNI. Actualizar el domicilio fiscal electrónico : confirmar que el correo registrado sea el correcto.

: confirmar que Consultar la constancia de cumplimiento fiscal : verificar intimaciones y posibles saldos pendientes.

: verificar intimaciones y posibles saldos pendientes. Regularizar la deuda : optar por un plan de pago o cancelar directamente en la Bolsa de Comercio.

: optar por un plan de pago o cancelar directamente en la Bolsa de Comercio. Asesorarse : acudir a profesionales o a la asociación para evitar sanciones desproporcionadas.

Los juicios de apremio en Mendoza avanzan con rapidez y suspenden la prescripción de la deuda. Esto significa que el contribuyente puede encontrarse meses después con un embargo al intentar transferir un vehículo o utilizar su cuenta bancaria. Además, los intereses resarcitorios y punitorios incrementan el monto inicial, generando un impacto económico mucho mayor que la deuda original.

En conclusión, los embargos masivos a monotributistas en Mendoza son consecuencia de un fallo de integración entre ARCA y ATM que deja expuestos a quienes pagan fuera de término. La clave para evitar sanciones es verificar directamente en ATM, actualizar datos y regularizar de inmediato. La transparencia y una respuesta oficial serán esenciales para que los trabajadores independientes no queden atrapados en una trampa tributaria que amenaza su economía cotidiana.