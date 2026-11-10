Video: así llegó el papa León XIV a Córdoba y lo espera una multitud para una nueva misa

El pontífice aterrizó esta mañana y se prepara para encabezar una de las actividades centrales de su visita a la Argentina. Después continuará con su agenda pastoral.

El papa León XIV ya está en Córdoba. El pontífice aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, donde fue recibido por autoridades provinciales, y se dirige hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), escenario de una misa que promete ser una de las actividades más multitudinarias de su visita a la Argentina.

La llegada se produjo alrededor de las 9 horas, tal como estaba previsto en el cronograma oficial.

Desde las primeras horas de este martes, miles de fieles se concentraron en FAdeA para participar de la celebración. Según informó el Gobierno de Córdoba, más de 400.000 personas ya habían ingresado al predio durante la mañana y la convocatoria total se estima en cerca de un millón de asistentes.

La misa comenzará a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA. El lugar tiene además un antecedente especial: fue uno de los escenarios de la visita de Juan Pablo II a Córdoba en 1987, la última vez que un papa había llegado a la provincia.

La concentración comenzó el lunes por la tarde, cuando se habilitó el ingreso al predio. Muchos de los asistentes llegaron con bolsas de dormir, carpas, reposeras, termos y otros elementos para pasar la noche y asegurarse un lugar desde donde seguir de cerca la visita de León XIV.

El operativo de seguridad se desplegó desde el comienzo de la vigilia. La Policía de Córdoba y la Policía Caminera realizan controles en los principales accesos y rutas, además de tareas de ordenamiento dentro y alrededor del predio.

La organización también dispuso estacionamientos oficiales y diferentes accesos para ordenar el ingreso de los peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país.

Una vez finalizada la celebración, el Papa realizará un recorrido en papamóvil por distintos sectores de la ciudad y luego llegará al Arzobispado de Córdoba. Allí está previsto un saludo desde el balcón cerca del mediodía.

A las 15.15 horas, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Después de esa actividad, el pontífice regresará a Buenos Aires. El vuelo está previsto para las 16.55 y su llegada a Aeroparque, alrededor de las 18.10.

El regreso a la Ciudad de Buenos Aires no marcará el final de la jornada. A las 20.15, León XIV encabezará una vigilia y un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

El miércoles será la última jornada del Papa en la Argentina. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y, a las 10 horas, celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Luego se realizará la ceremonia formal de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El vuelo hacia Lima, Perú, está previsto para las 14 horas, con lo que León XIV continuará allí su gira por Sudamérica.