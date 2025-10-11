Video: joven fue brutalmente golpeada a la salida de un boliche en La Plata y terminó hospitalizada

La violenta agresión ocurrió en pleno microcentro de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires y fue registrada por testigos. La joven sufrió lesiones en la cabeza y costillas. Aún no hay personas detenidas.

Una joven fue víctima de una violenta golpiza a la salida de un boliche ubicado en la zona céntrica de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

El ataque, que fue filmado por testigos, muestra cómo varias personas la agreden mientras ella se encontraba en el suelo, intentando protegerse con las manos.

El hecho ocurrió en la calle 49, entre 6 y 7, en pleno microcentro platense.

Según informaron fuentes cercanas al caso, la víctima fue trasladada al Hospital Rossi con lesiones en la cabeza y en las costillas. Su amiga, que también fue agredida durante el episodio, sufrió golpes en el cráneo.

Hasta el momento, no hay personas detenidas.

Familiares de las víctimas aseguraron que la Policía ya cuenta con datos que podrían ayudar a identificar a una de las agresoras.

El video de la violenta golpiza