Terrible: Una niña lucha por su vida luego de que una maqueta de una feria de ciencias explotara en Pergamino

El accidente ocurrió este jueves, durante la feria de ciencias escolar. En el evento participaban los alumnos del colegio, pero también estaba abierto a la comunidad. En los videos publicados en redes sociales se puede ver que en el lugar hay gran cantidad de personas: alumnos, docentes y padres.

Poco antes de que se produjera el accidente, una de las alumnas explicó en qué consistía el experimento, que pretendía simular la entrada en erupción del volcán. Segundos después, acompañada por un profesor de la institución, encienden la maqueta, que en un primer momento parece funcionar correctamente.

De fondo se escucha cómo una profesora pide que los niños que se encuentran alrededor del volcán se alejen, ya que podrían resultar afectados por las chispas y el humo que saldrían de la maqueta.

Una menor internada en grave estado luego de que explote un simulador de volcán en una Feria de Ciencias en Pergamino, Buenos Aires. El simulador era de una “polvora” casera, que al entrar en contacto con las chispas estalló. *Explicación y explosión al final: pic.twitter.com/T965FHDclU — Poirot (@Argenpoirot) October 10, 2025

Sin embargo, algo falló y segundos después el experimento explotó. Según detalló el diario local La Opinión online, en el lugar se vivieron momentos de terror. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, contó una madre que se encontraba en el lugar al medio citado.

A raíz de la explosión, varios fragmentos de los materiales volaron por los aires y provocaron heridas en por lo menos diez chicos que se encontraban cerca de la maqueta. Sufrieron cortes, quemaduras y golpes.

Una niña que se encontraba a pocos metros del experimento, en primera fila, fue la más afectada. Recibió un impacto en su rostro y sufrió heridas graves. Fue llevada de urgencia al Hospital San José, pero luego fue trasladada en helicóptero al Hospital Garrahan, ya que corre riesgo de perder la visión en un ojo.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, explicó que la nena está grave. Según le dijo a La Nación, “se le incrustó algo” que “le ha tocado hasta parte de su cerebro”. Por ello, marcó que además de tener un ojo afectado, la lesión es aún más compleja. “Está muy delicada, inconsciente y con respirador”, reveló.

En tanto, otros alumnos permanecen internados en observación en el centro de salud local. Mientras que una docente, añadió el funcionario, tiene un ojo comprometido y fue operada en San Nicolás.