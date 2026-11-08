Llegó el papa León XIV a la Argentina

El Sumo Pontífice aterrizó este domingo en Buenos Aires para iniciar una visita de cuatro días. Desde temprano, numerosos fieles se congregaron en las inmediaciones del aeropuerto para darle la bienvenida.

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina. En inmediaciones de la casa rosada desde temprano se concentraron numerosos fieles con banderas, carteles y muestras de afecto para darle la bienvenida.

El arribo del Pontífice marca el inicio de una visita histórica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. La última vez que un Papa había visitado el país fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II llegó a la Argentina.

La expectativa se hizo sentir durante toda la jornada. Familias, adultos mayores y grupos de distintas comunidades religiosas se acercaron para intentar ver de cerca al Santo Padre, en medio de un importante operativo de seguridad.

Las palabras de la torre de control para recibir la Papa León

“… nos llena de emoción su presencia y el significado de esta visita para nuestra nación. Bienvenido a la Argentina, Santo Padre. Bienvenidos todos. Vayan y anuncien…”

León XIV continuará con las actividades previstas para su primera jornada en Buenos Aires. El cronograma incluye un homenaje al general José de San Martín en Plaza San Martín, la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con el presidente Javier Milei.

Más tarde, el Pontífice se reunirá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Durante los próximos días, la visita incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con misas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.