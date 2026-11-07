Cómo estará el tiempo este domingo y cuándo podrían regresar las lluvias

El pronóstico anticipa un domingo con buenas condiciones meteorológicas y un nuevo ascenso de la temperatura.

Mendoza tendrá condiciones de tiempo estable durante el fin de semana, con temperaturas que irán en aumento.

Durante las primeras horas del sábado el cielo tuvo algo de nubosidad hacia el norte del Gran Mendoza, pero desde media mañana se despejó en toda la provincia.

La temperatura máxima llegó alos 19°C mientras que la mínima fue de 8°C.

Cómo estará el tiempo el domingo

El domingo 8 se espera cielo totalmente despejado durante toda la jornada, tanto en el llano como en la cordillera.

El viento norte soplará débil en toda la provincia desde las 11 hasta las 23 horas. En la Zona Este podría prolongarse hasta la madrugada del lunes.

En cuanto a las temperaturas, la máxima llegará a los 25°C y la mínima será de 11°C.

Cuándo podrían volver las lluvias

El lunes 9 será una jornada más cálida.

Durante la mañana se espera cielo despejado. Sin embargo, desde las 13 horas comenzará a aumentar la nubosidad en el Valle de Uco y la Zona Sur, mientras que a partir de las 16 horas se extenderá hacia la Zona Este.

Además, habrá viento norte de intensidad débil a moderada desde las 9 hasta la medianoche, con mayor intensidad en el Este provincial, donde se esperan velocidades promedio de 30 kilómetros por hora.

Las primeras lluvias podrían llegar a partir de las 22 horas, con precipitaciones débiles en el oeste del Gran Mendoza y el oeste del Valle de Uco.

La máxima se ubicará en 28°C , mientras que la mínima será de 14°C.