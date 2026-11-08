Llegó el papa León XIV: una multitud de fieles lo esperó en el monumento a San Martín

El Pontífice aterrizó este domingo en Aeroparque, donde fue recibido por Javier Milei. Cientos de fieles se congregaron en Retiro para darle la bienvenida durante su paso por el monumento al general San Martín.

El papa León XIV ya está en suelo argentino. El avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó desde Montevideo aterrizó este domingo a las 16.33 horas en el Aeroparque Jorge Newbery, donde el presidente Javier Milei lo esperaba para darle la bienvenida.

Minutos después, el Pontífice descendió de la aeronave y saludó al mandatario nacional mientras integrantes de la delegación papal completaban el desembarco, el Regimiento de Artillería 1 «Brigadier General Tomás de Iriarte» interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y otras piezas musicales.

Tras el saludo oficial, León XIV se apartó del protocolo y se acercó a saludar a algunos de los fieles que lo esperaban en el aeropuerto.

La llegada del Papa generó una gran expectativa también en el centro porteño. Numerosos fieles se congregaron en las inmediaciones del monumento al general José de San Martín, en Retiro, para esperar su paso y participar de las actividades previstas en ese sector.

El cronograma oficial de la primera jornada contempla un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Luego, el Pontífice se trasladará a la Casa Rosada para participar de la ceremonia de bienvenida y mantener un encuentro privado con Javier Milei, previsto para las 17.50 horas.

La jornada continuará en el Palacio Libertad, donde León XIV tiene previsto reunirse con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La visita apostólica se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.