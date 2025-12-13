“Vale la pena estar vivo”: murió el actor de cine y teatro Héctor Alterio a los 96 años

El reconocido actor argentino falleció este sábado 13 de diciembre. Referentes de la cultura y la política lo despidieron y destacaron su enorme legado artístico en Argentina y España.

Redacción ElNueve.com

El actor argentino Héctor Alterio murió este sábado 13 de diciembre a los 96 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial difundido durante la mañana y provocó una fuerte conmoción en el mundo del cine y el teatro iberoamericano.

Con una carrera extensa y sólida, Alterio participó en más de 150 películas y se convirtió en una figura central de la escena artística, tanto en Argentina como en España. Su talento atravesó generaciones y dejó personajes inolvidables en cine, teatro y televisión.

En el mensaje difundido por sus familiares, destacaron que el actor tuvo “una vida larga y plena, dedicada a su familia y al arte”, y remarcaron que se mantuvo activo profesionalmente hasta sus últimos días, una muestra de su compromiso permanente con el oficio.

Las muestras de afecto y reconocimiento no tardaron en llegar. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lo despidió con un mensaje en redes sociales en el que lo definió como un “actor inmenso y querido”, y subrayó la huella que dejó en la cultura.

En la misma línea, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, recordó que este año Héctor Alterio había sido distinguido con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes. “Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor”, expresó, y destacó su entrega, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas.

Desde la Academia de Cine también evocaron uno de los momentos más significativos de su carrera internacional: en 2004 recibió el Goya de Honor, entregado por sus hijos Malena y Ernesto, ambos actores, en reconocimiento a su aporte excepcional al cine.

