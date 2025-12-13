“Vale la pena estar vivo”: murió el actor de cine y teatro Héctor Alterio a los 96 años

El reconocido actor argentino falleció este sábado 13 de diciembre. Referentes de la cultura y la política lo despidieron y destacaron su enorme legado artístico en Argentina y España.

El actor argentino Héctor Alterio murió este sábado 13 de diciembre a los 96 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial difundido durante la mañana y provocó una fuerte conmoción en el mundo del cine y el teatro iberoamericano.

Con una carrera extensa y sólida, Alterio participó en más de 150 películas y se convirtió en una figura central de la escena artística, tanto en Argentina como en España. Su talento atravesó generaciones y dejó personajes inolvidables en cine, teatro y televisión.

En el mensaje difundido por sus familiares, destacaron que el actor tuvo “una vida larga y plena, dedicada a su familia y al arte”, y remarcaron que se mantuvo activo profesionalmente hasta sus últimos días, una muestra de su compromiso permanente con el oficio.

Las muestras de afecto y reconocimiento no tardaron en llegar. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lo despidió con un mensaje en redes sociales en el que lo definió como un “actor inmenso y querido”, y subrayó la huella que dejó en la cultura.

Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos. https://t.co/LmOQeFqJ6n — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 13, 2025

En la misma línea, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, recordó que este año Héctor Alterio había sido distinguido con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes. “Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor”, expresó, y destacó su entrega, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas.

Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina. Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena.… pic.twitter.com/d9bXPA4QjD — Leonardo Cifelli (@leocifelli) December 13, 2025

Desde la Academia de Cine también evocaron uno de los momentos más significativos de su carrera internacional: en 2004 recibió el Goya de Honor, entregado por sus hijos Malena y Ernesto, ambos actores, en reconocimiento a su aporte excepcional al cine.