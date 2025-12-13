Cuidado con lo que consumís: ANMAT alertó por una bacteria en un conocido queso

La advertencia sanitaria se debe a la detección de una bacteria que puede causar una enfermedad grave, sobre todo en personas con defensas bajas y mujeres embarazadas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia a la población tras confirmar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un alimento que se comercializó en distintos puntos del país.

Si bien el producto ya superó su fecha de vencimiento, el organismo aclaró que el riesgo continúa para quienes lo hayan conservado más allá de ese plazo, sobre todo si fue congelado.

La situación fue detectada en el marco de la vigilancia genómica que realiza el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, donde se identificó un conjunto de casos asociados a muestras de quesos de pasta blanda remitidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

A partir de esos análisis, el SENASA confirmó que el alimento involucrado es queso Cremón doble crema, marca La Serenísima, en su presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703. El producto fue elaborado el 3 de julio de 2025 y tenía fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025.

El queso fue producido por la firma Mastellone Hnos. S.A., en el establecimiento identificado como B-I-05184, ubicado sobre la Ruta Nacional 5, kilómetro 444, en la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

Tras conocerse la detección, y bajo la supervisión del SENASA, la empresa llevó adelante una investigación interna para identificar el origen de la contaminación, eliminó el foco detectado y procedió al retiro del mercado nacional de todas las unidades correspondientes a ese lote. Los productos recuperados fueron destruidos y se reforzaron los controles sanitarios para evitar nuevos episodios.

¿Qué es la listeriosis y por qué es peligrosa?

Desde la ANMAT recordaron que la listeriosis es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, un microorganismo presente en el agua y el suelo. Una de sus principales características es que puede multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración, aunque se elimina mediante la cocción.

Entre los alimentos más frecuentemente asociados a brotes de esta enfermedad se encuentran los fiambres y embutidos, los lácteos elaborados con leche no pasteurizada, los vegetales crudos y los pescados crudos o ahumados.

Los síntomas pueden ir desde cuadros leves, como fiebre, escalofríos, cansancio, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, hasta formas graves que incluyen meningitis, septicemia y complicaciones en el embarazo, como abortos espontáneos o partos prematuros. El período de incubación puede extenderse hasta 70 días.

Recomendación oficial

La ANMAT recomendó que quienes aún tengan en su poder el queso Cremón doble crema, marca La Serenísima, lote 2703, ya sea fraccionado o congelado, no lo consuman bajo ningún concepto, incluso si el producto presenta un aspecto normal.