Una niña sufrió graves quemaduras tras la explosión de una maqueta escolar

El episodio, que ocurrió en la localidad de Ullum, San Juan, encendió la alarma en la comunidad educativa y volvió a poner en discusión la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en proyectos escolares que utilizan reacciones químicas, tras varios antecedentes recientes en la provincia.

Una niña de 9 años resultó con quemaduras graves luego de que explotara la maqueta de un volcán que había preparado para una actividad escolar en la localidad de Ullum, provincia de San Juan. El hecho ocurrió en la escuela Elvira de la Riestra de Laínez y generó alarma en la comunidad educativa.

Según informaron fuentes locales, la menor fue trasladada de urgencia al hospital con lesiones en el rostro y el torso. El accidente se produjo durante la exposición de la maqueta, cuando la reacción química utilizada para simular la erupción derivó en una explosión inesperada.

Este episodio no es aislado. En el último tiempo se registraron otros casos similares en Buenos Aires y otras provincias, donde estudiantes también sufrieron quemaduras al manipular maquetas de volcanes. La reiteración de hechos en tan poco tiempo encendió las alertas sobre la seguridad en este tipo de prácticas escolares.

Especialistas en seguridad educativa advierten que las maquetas de volcanes, aunque populares en ferias de ciencias, pueden ser riesgosas si se utilizan sustancias no recomendadas o en cantidades excesivas. “El problema surge cuando se improvisa con materiales peligrosos. Lo que parece un experimento sencillo puede transformarse en un accidente grave”, señalaron expertos consultados por la prensa local.

El Ministerio de Educación provincial recordó que existen protocolos de seguridad escolar que deben cumplirse en cada actividad experimental. Entre las medidas figuran el uso de elementos de protección, la supervisión constante de adultos y la prohibición de sustancias inflamables.

La comunidad educativa expresó su preocupación y reclamó mayor capacitación para docentes y alumnos. “No alcanza con prohibir ciertos materiales, hay que enseñar prácticas seguras y acompañar a los chicos en cada paso”, remarcaron especialistas en prevención escolar.