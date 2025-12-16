Una madre se gastó los fondos de la fiesta de egresados de su hija y desapareció

La comunidad educativa de Eldorado quedó envuelta en un escándalo luego de que una mujer fuera denunciada por manejar de forma irregular el dinero reunido por las familias para la realización de la fiesta. La Justicia provincial investiga el caso y continúa la búsqueda de la principal sospechosa

La comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, Misiones, atraviesa una crisis inesperada luego de que una madre fuera acusada de apropiarse de más de 17 millones de pesos destinados a la fiesta de egresados de su hija. La mujer, identificada como Romina E., permanece prófuga y es buscada intensamente por la Policía provincial tras el escándalo que dejó en vilo a 35 familias.

Según la denuncia, los padres habían reunido aportes mensuales desde abril a través de una billetera virtual, con el objetivo de cubrir servicios como catering, sonido, fotografía e iluminación. Sin embargo, solo se había abonado la seña del salón y el resto de los contratos nunca se concretaron. “Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona”, lamentó Mónica B., madre de una estudiante, en diálogo con medios locales.

La situación se destapó el mismo día de la recepción, cuando los padres exigieron comprobantes y Romina E. dejó de responder. En mensajes difundidos entre los afectados, primero habló de un robo y luego reconoció problemas de ludopatía. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató Sofía V., una de las egresadas, que se enteró de la noticia horas antes de la celebración.

Frente al riesgo de que la fiesta se cancelara, los padres se reunieron de urgencia en el salón contratado y lograron reorganizar los pagos más urgentes. Con el apoyo del intendente local, reunieron un faltante estimado en 8,3 millones de pesos, lo que permitió que la recepción se realizara como estaba planeado. “La fiesta se hizo igual, gracias al esfuerzo de todos”, confirmaron los alumnos.

El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, calificó el hecho como “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado”. La denuncia penal fue radicada el viernes y la Justicia provincial investiga el destino de los fondos. Mientras tanto, un gesto de los estudiantes sorprendió a las familias: decidieron que la hija de la mujer denunciada participara de la fiesta, bajo el argumento de que “ella no tiene la culpa y también merecía vivir su noche”.

El caso generó fuerte repercusión en Misiones y puso en debate la necesidad de mayor control en la administración de fondos colectivos. Especialistas en derecho penal remarcan que este tipo de delitos, además de afectar económicamente, tienen un impacto emocional profundo en comunidades pequeñas. “La confianza rota en ámbitos escolares es difícil de reparar y deja huellas en los vínculos sociales”, explicó un consultor en delitos económicos.

La polémica se suma a otro escándalo reciente en Mendoza, donde el empresario Mauricio Morales, titular de “Ok Catering, Eventos & Egresados”, fue detenido e imputado por estafar a más de 500 estudiantes. En ese caso, el hombre cobraba por adelantado fiestas de egresados y luego no cumplía con los contratos, dejando a decenas de jóvenes sin celebración. Ambos episodios exponen una problemática creciente: la vulnerabilidad de las familias frente a estafas en eventos escolares, que requieren mayor regulación y transparencia para evitar nuevas víctimas.