Imputaron al empresario acusado de estafas en fiestas de egresados y otros eventos en Mendoza: investigan más de 24 denuncias

El sanjuanino Mauricio Morales, dueño de “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ”, fue imputado por estafa genérica en el marco de una investigación que ya reúne más de 24 denuncias por fiestas de egresados y eventos que no se realizaron o se hicieron de manera deficiente.

La causa por presuntas estafas vinculadas a fiestas de egresados y otros eventos sociales en Mendoza sumó un capítulo clave este miércoles. El empresario sanjuanino Mauricio Morales, responsable de “Ok Eventos MDZ”, fue imputado por estafa genérica luego de ser denunciado por incumplir con servicios contratados para celebraciones que habrían sido pagadas por adelantado y que nunca se realizaron o se hicieron de manera ineficiente.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi ya trabaja sobre 24 denuncias, aunque la imputación inicial corresponde a un solo caso, una práctica habitual en investigaciones de este tipo, donde las causas avanzan de forma progresiva. Tras la imputación, la fiscal ordenó que Morales permanezca detenido en una dependencia del Servicio Penitenciario provincial.

Las denuncias incluyen seis fiestas de egresados, cada una con alrededor de 100 damnificados, entre estudiantes, familias y docentes. También se investigan incumplimientos en casamientos, cumpleaños de 15 y eventos de fin de año. En varios casos, los denunciantes aseguran que pagaron cifras millonarias por celebraciones que jamás se llevaron a cabo.

Desde la fiscalía anticiparon que las restantes imputaciones se determinarán a medida que avance el análisis de pruebas, que incluyen contratos, comprobantes de pago, mensajes, videos y testimonios de los supuestos damnificados.

Una detención con intento de fuga y secuestro de armas

Morales fue detenido el jueves pasado en San Juan tras un operativo conjunto entre la Policía de Mendoza y efectivos sanjuaninos. Al detectar que iba a ser arrestado, intentó escapar, pero fue finalmente reducido. Durante el procedimiento, se secuestraron un arma de fuego, dos vehículos y un teléfono celular que será peritado en la investigación.

Pocas horas antes, el empresario había enviado un mensaje a sus clientes asegurando que daría “una solución” y que la empresa “continuaría funcionando con normalidad”. En ese comunicado también justificaba los incumplimientos de eventos ocurridos el 29 de noviembre, incluido el cumpleaños de 15 de dos hermanas, alegando “hechos fortuitos” y prometiendo reprogramaciones.

Cómo operaba la presunta estafa

De acuerdo con los testimonios, Morales promocionaba su empresa mediante redes sociales, donde ofrecía paquetes completos de catering, sonido, iluminación y fotografía a precios competitivos. Para ganarse la confianza de futuros clientes, cumplía con algunas fiestas, una estrategia habitual en esquemas de estafa.

El empresario, oriundo de San Juan, también aparece vinculado a un servicio similar denominado “Ok Catering, Eventos & Egresados SJ”, donde habría repetido maniobras parecidas. En algunos contratos, incluso facturaba a través de la firma Iris S.R.L.

Aunque alquilaba salones en distintos puntos del Gran Mendoza —como Finca Dorada, Quinta La Bancaria y Salón Balear—, estos espacios no tienen relación con la organización de las presuntas estafas; Morales simplemente reservaba fechas como cualquier cliente, que luego revendía a gran escala.

Las denuncias describen desde eventos realizados de forma incompleta —como un catering insuficiente para la cantidad de invitados— hasta incumplimientos totales.