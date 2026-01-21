Un subcomisario manejaba un auto oficial y le dio positivo el test de alcoholemia: “vengo de un asado”

El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 12, a la altura de Campana, durante un control vehicular de rutina. Un subcomisario de la Policía Federal Argentina fue detectado con 0,56 gramos de alcohol en sangre mientras conducía un auto oficial y trasladaba a su familia.

Un funcionario de la Policía Federal Argentina (PFA) fue protagonista de un grave episodio vial al ser detectado con alcoholemia positiva mientras conducía un vehículo oficial por la Ruta Nacional 12, en el kilómetro 85, a la altura de la localidad bonaerense de Campana.

El conductor fue identificado como subcomisario, de 42 años, perteneciente a la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento de Ciberdelitos de la Superintendencia de Investigaciones de la fuerza federal. Al momento del control, circulaba acompañado por miembros de su familia.

El procedimiento fue registrado en un video que rápidamente se difundió en redes sociales. En las imágenes se escucha a una agente de tránsito reprocharle la conducta al funcionario luego de el test arrojó 0,56 gramos de alcohol en sangre: “Usted está conduciendo un móvil oficial. Es policía y está circulando con alcoholemia positiva. Además, va con toda su familia. Como funcionario, tiene que dar el ejemplo”.

Consultado por el consumo de alcohol, el subcomisario respondió: “Vengo de un asado”.

El vehículo involucrado es una camioneta Ford Ranger, propiedad de la Policía Federal Argentina. Según consta en el acta del procedimiento, el control se realizó durante un operativo preventivo de tránsito. La situación llamó aún más la atención de los inspectores debido a que el móvil circulaba con balizas encendidas.

Tras confirmarse el resultado del test, se le impidió continuar conduciendo y se labraron las actuaciones correspondientes por conducción bajo los efectos del alcohol y uso indebido de un vehículo oficial.