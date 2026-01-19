Un colectivo iba a salir de Mendoza a Buenos Aires y el chofer dio positivo en el test de alcoholemia

El conductor de un colectivo de larga distancia fue apartado del servicio tras arrojar 0,51 gramos de alcohol en sangre, pese a que la normativa exige alcoholemia cero para licencias profesionales. El hecho ocurrió durante un control de rutina de la CNRT y derivó en sanciones económicas y administrativas.

Un chofer de colectivo de larga distancia que estaba a punto de partir desde la Terminal de Ómnibus de Mendoza hacia Buenos Aires fue desafectado del viaje luego de dar positivo en un test de alcoholemia, durante un operativo de control realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El episodio ocurrió el sábado 17 de enero, cuando el micro tenía como destino final la estación de Liniers. Según se informó oficialmente, el test arrojó 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que excede ampliamente lo permitido para conductores profesionales, quienes deben cumplir con la normativa de alcohol cero.

Tal como sucede de manera habitual en todo el país, agentes de la CNRT realizaron controles preventivos en la terminal mendocina. Al detectar la alcoholemia positiva, el conductor fue inmediatamente apartado del servicio y la empresa debió designar a otro chofer habilitado para poder concretar el viaje sin incumplir el contrato con los pasajeros.

Desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza, su director Orlando Corvalán remarcó que este tipo de operativos busca garantizar la seguridad vial, especialmente en una época del año donde aumenta considerablemente la circulación de micros por el inicio de las vacaciones de verano.

Multas millonarias y suspensión de la licencia

Además de quedar fuera del viaje, el conductor enfrenta graves sanciones. Desde la CNRT indicaron que la empresa podría recibir una multa equivalente a 30.000 boletos mínimos, lo que representa una suma millonaria.

En paralelo, la legislación vigente en Mendoza establece para el chofer una sanción económica que oscila entre $1.500.000 y $3.000.000, además de la suspensión de la licencia profesional por un período de entre 90 y 180 días.

Tras el hecho, se inició un sumario administrativo contra el conductor. Para poder recuperar su habilitación profesional, deberá cumplir con controles psicofísicos, evaluaciones médicas y las exigencias que determine la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.