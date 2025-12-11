Un hipermercado suma productos Stanley a sus góndolas

La cadena incorporó termos y botellas Stanley al mismo valor que la web oficial argentina, en un contexto donde muchos consumidores comparan con alternativas más baratas en Chile —donde combos y termos suelen ofrecerse a precios más competitivos— y con publicaciones de Mercado Libre, donde varios modelos aparecen por encima del precio oficial.

La presencia de artículos Stanley en supermercados argentinos sigue creciendo en un contexto de mayor ingreso de importados y cambios en los hábitos de consumo.

A partir de esta semana, Coto incorporó termos, botellas y accesorios de la marca a sus góndolas y a su tienda online, replicando una tendencia que ya se observa en grandes cadenas del retail internacional. La propuesta incluye alrededor de 14 modelos con valores idénticos a los publicados en la web oficial de Stanley Argentina.

Entre los productos disponibles figuran botellas All Day Slim, vasos Tumb Flipstraw, mates y termos de las líneas Adventure y Mate System, con precios que van desde los $40.000 hasta los $136.000. La estrategia apunta a ampliar categorías premium y captar a consumidores que buscan disponibilidad inmediata sin depender de la compra online.

La llegada de Stanley a Coto reactivó la comparación de precios con otros mercados. En Chile, donde la marca tiene fuerte presencia y mayor disponibilidad de importados, los valores suelen ser más competitivos: medios locales han relevado termos y combos a precios inferiores a los de Argentina, especialmente en temporadas de ofertas.

Otra referencia habitual es Mercado Libre, donde varios de los mismos modelos aparecen por encima del precio oficial. Un Termo Mate System 800 ml, por ejemplo, se ofrece a $143.000 en la plataforma, mientras que en la web oficial figura a $136.000. La diferencia se repite en botellas y vasos, donde los valores varían según el vendedor y la disponibilidad.

La incorporación de marcas internacionales en supermercados se consolida como una tendencia del retail local, que reorganiza espacios y amplía categorías para atraer a un público que prioriza calidad, acceso inmediato y comparación de precios. En ese escenario, Stanley se suma a la lista de productos de alta demanda que ya conviven con otras marcas globales, como los productos de HyM que ya se encuentran presentes en el hipermercado Coto.