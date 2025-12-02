Un famoso supermercado argentino empezó a vender ropa de la marca H&M: ¿a qué precios se consigue?

La cadena Coto, con sucursal en Mendoza, inició la venta de ropa de H&M en varios locales del país. Por el momento se consigue solo ropa de mujer en algunas tiendas, pero se espera que se incorpore indumentaria de niños y hombres en las próximas semanas.

La llegada de marcas globales al mercado argentino sigue creciendo, y ahora fue Coto, el supermercado de alcance nacional con presencia en Mendoza, quien incorporó indumentaria de H&M, la reconocida marca sueca que continúa expandiéndose. La noticia se volvió tendencia en las redes sociales donde miles de usuarios se preguntaban si era en todas las sucursales o en cuáles ya se puede conseguir ropa de H&M.

La propuesta, que por el momento funciona a modo de prueba, incluye una cápsula de verano con prendas femeninas y valores más bajos que los que suelen encontrarse en shoppings o tiendas especializadas. Desde la cadena confirmaron que está previsto sumar próximamente ropa de hombre, niño, artículos para el hogar y productos de belleza en las próximas semanas.

En qué sucursales de Coto ya se vende ropa de H&M

La colección todavía no aparece en la tienda online de Coto y tampoco está disponible en todas las provincias. Por ahora, se puede conseguir en 6 sucursales habilitadas:

Abasto (Agüero 616).

Ciudadela (Comesaña 4056).

Nordelta (Agustín M. García 5858).

Tortugas (Panamericana Km 36,5).

Moreno (Victorica 660).

Mar del Plata (Av. Jorge Newbery 4750).

La empresa anticipó que la iniciativa se irá ampliando de forma progresiva y que la llegada a Mendoza está prevista, aunque aún no hay una fecha confirmada.

Los precios de la ropa de H&M en Coto

Los valores de la ropa de H&M dentro del supermercado marcan una tendencia a la baja en comparación con otras tiendas del país. Entre los precios que algunos usuarios compartieron en las redes sociales:

Remeras : desde $20.000

: desde Camisas : desde $40.000

: desde Pantalones : desde $46.000

: desde Vestidos : desde $46.000

: desde Jeans: desde $40.000

Según distintos creadores de contenido, como Jefa del Ahorro, la mayoría de los productos disponibles corresponden a la línea femenina.

La expectativa ahora pasa por el desembarco en más ciudades del país, especialmente en Mendoza, donde la marca ya suma gran interés.