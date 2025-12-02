Un famoso supermercado argentino empezó a vender ropa de la marca H&M: ¿a qué precios se consigue?

La cadena Coto, con sucursal en Mendoza, inició la venta de ropa de H&M en varios locales del país. Por el momento se consigue solo ropa de mujer en algunas tiendas, pero se espera que se incorpore indumentaria de niños y hombres en las próximas semanas.
La llegada de marcas globales al mercado argentino sigue creciendo, y ahora fue Coto, el supermercado de alcance nacional con presencia en Mendoza, quien incorporó indumentaria de H&M, la reconocida marca sueca que continúa expandiéndose. La noticia se volvió tendencia en las redes sociales donde miles de usuarios se preguntaban si era en todas las sucursales o en cuáles ya se puede conseguir ropa de H&M.
La propuesta, que por el momento funciona a modo de prueba, incluye una cápsula de verano con prendas femeninas y valores más bajos que los que suelen encontrarse en shoppings o tiendas especializadas. Desde la cadena confirmaron que está previsto sumar próximamente ropa de hombre, niño, artículos para el hogar y productos de belleza en las próximas semanas.
En qué sucursales de Coto ya se vende ropa de H&M
La colección todavía no aparece en la tienda online de Coto y tampoco está disponible en todas las provincias. Por ahora, se puede conseguir en 6 sucursales habilitadas:
- Abasto (Agüero 616).
- Ciudadela (Comesaña 4056).
- Nordelta (Agustín M. García 5858).
- Tortugas (Panamericana Km 36,5).
- Moreno (Victorica 660).
- Mar del Plata (Av. Jorge Newbery 4750).
La empresa anticipó que la iniciativa se irá ampliando de forma progresiva y que la llegada a Mendoza está prevista, aunque aún no hay una fecha confirmada.
Los precios de la ropa de H&M en Coto
Los valores de la ropa de H&M dentro del supermercado marcan una tendencia a la baja en comparación con otras tiendas del país. Entre los precios que algunos usuarios compartieron en las redes sociales:
- Remeras: desde $20.000
- Camisas: desde $40.000
- Pantalones: desde $46.000
- Vestidos: desde $46.000
- Jeans: desde $40.000
Según distintos creadores de contenido, como Jefa del Ahorro, la mayoría de los productos disponibles corresponden a la línea femenina.
@jefadelahorro
Llegó H&M al país de la mano de Coto🤝 Qué te parecen los precios? Al momento estarían disponibles en algunas sucursales #coto #hym #promociones #descuentos
La expectativa ahora pasa por el desembarco en más ciudades del país, especialmente en Mendoza, donde la marca ya suma gran interés.