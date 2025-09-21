Thiago Medina: cómo sigue la salud del ex Gran Hermano tras la cirugía

Luego de su accidente en moto y la cirugía de los últimos días, el Ministerio de Salud bonaerense informó acerca del estado de salud del ex Gran Hermano.

Tras dos días de silencio oficial, el Ministerio de Salud bonaerense informó este domingo que Thiago Medina se encuentra “estable”.

La noticia trajo alivio a sus familiares, seguidores y al público que sigue con atención la recuperación del joven exparticipante de Gran Hermano, internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde el 12 de septiembre.

El último parte médico

El último parte médico difundido había sido el viernes 19, donde se detalló que el paciente continuaba en la unidad de terapia intensiva, con buenos parámetros respiratorios y sin necesidad de drogas para mantener la presión arterial.

Pese a la estabilidad alcanzada, los profesionales mantienen un pronóstico reservado.

Una cirugía clave

La evolución positiva se conoció después de una compleja operación realizada hace 48 horas.

El procedimiento, que se extendió durante cuatro horas y media, estuvo a cargo de equipos de cirugía del hospital de Moreno junto con especialistas del Hospital Bicentenario. Durante la intervención se reconstruyó la parrilla costal de Medina, afectada por el accidente.

Según el comunicado, el joven se mantuvo estable durante toda la cirugía, sin complicaciones posteriores, y actualmente continúa en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y controles permanentes.

El accidente que lo llevó a terapia intensiva

El viernes 12 de septiembre, Medina sufrió un fuerte accidente en moto que lo dejó con múltiples lesiones. Desde su ingreso al hospital presentó un cuadro de febrícula persistente, lo que retrasó la cirugía. Una vez estabilizado, los médicos decidieron avanzar con la reconstrucción torácica, intervención que mejoró su estado general.

El mensaje de su expareja

A la par de la confirmación oficial, Daniela Celis, la expareja de Thiago y madre de sus hijas, compartió en redes sociales un mensaje esperanzador: “¡Thiago recién salió de quirófano! Fue una cirugía sin complicaciones”. También agradeció las cadenas de oración y el apoyo recibido en estos días.