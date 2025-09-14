Accidente de Thiago Medina: el exparticipante de Gran Hermano continúa en terapia intensiva

El joven de 21 años fue operado de urgencia tras perder el bazo, fracturarse varias costillas y sufrir graves lesiones en un brazo y órganos vitales. Qué dice el último parte médico.

Thiago Medina, conocido por su paso por el reality Gran Hermano, protagonizó un accidente este fin de semana. El joven chocó en moto contra un automóvil sobre la Ruta 7, a la altura de calle La Providencia, el viernes a las 19.50 horas.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, que permitió reconstruir la secuencia: la moto conducida por el joven de 21 años impactó violentamente contra un auto mientras circulaba en dirección a General Rodríguez.

Según confirmaron testigos, Medina llevaba el casco colocado al momento de la colisión, lo que habría sido clave para salvarle la vida.

Lesiones y operación de urgencia

Tras el choque, el ex Gran Hermano fue asistido rápidamente en el lugar y trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Allí fue intervenido quirúrgicamente: le extirparon el bazo, sufrió fracturas en las costillas y lesiones en pulmones, riñones e hígado.

El parte médico indicó que su estado es grave y con pronóstico reservado. Medina permanece en terapia intensiva, sedado, con asistencia respiratoria mecánica y bajo estricto control clínico.

El mensaje de Daniela Celis

Entre los familiares y allegados que esperan novedades se encuentra Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas gemelas. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje de gratitud y pedido de oración: “Gracias a Dios tenía el casco puesto”.

Celis remarcó que ese elemento de seguridad fue fundamental y agradeció las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas.

Qué dice el último parte médico

El hospital informó que Thiago Medina “se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

“El estado continúa siendo crítico y reservado”, añadieron, al tiempo que aseguraron que la jefatura médica mantiene contacto permanente con la familia.