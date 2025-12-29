¿Tenés planeado viajar a Chile? mirá lo que recomienda la Embajada para evitar problemas

Las autoridades argentinas difundieron medidas preventivas ante robos y accidentes para los viajeros que decidan pasar la temporada estival en el país trasandino.

Las autoridades diplomáticas argentinas difundieron una serie de consejos de seguridad para quienes viajen a Chile durante la temporada estival. La advertencia surge tras múltiples episodios de hurtos y accidentes graves que afectaron a turistas argentinos en distintas ciudades del país trasandino.

Uno de los puntos centrales es la necesidad de contar con un seguro médico internacional que cubra toda la estadía. De esta manera, los viajeros pueden afrontar cualquier emergencia sanitaria sin contratiempos y con respaldo económico, algo fundamental en destinos donde la atención médica puede resultar costosa.

También se recomienda limitar el uso de efectivo y optar por medios de pago electrónicos, como billeteras virtuales y tarjetas de débito o crédito. Esta práctica reduce el riesgo de ser víctima de robos facilitando las transacciones en comercios y servicios turísticos.

En cuanto a la seguridad vial, la embajada alertó sobre una modalidad delictiva frecuente: cuando se revienta un neumático en la ruta, delincuentes se ofrecen a ayudar y aprovechan la situación para cometer asaltos. Por ello, se aconseja no aceptar asistencia de desconocidos y recurrir únicamente a servicios oficiales de auxilio.

Otro aspecto clave es el cuidado de los vehículos. Se insiste en no dejar los autos estacionados en la calle ni confiar en los llamados “cuida coches”. La recomendación es utilizar estacionamientos privados y evitar dejar maletas o equipaje a la vista, ya que los robos de pertenencias en automóviles son uno de los incidentes más reportados por turistas argentinos.

Asimismo, se sugiere evitar el uso del celular en la vía pública, una práctica que expone a los viajeros a arrebatos y situaciones de inseguridad. Mantener la atención y reducir la exposición de objetos de valor es clave para prevenir episodios indeseados.

Con estas medidas, las autoridades buscan que los argentinos disfruten de sus vacaciones en Chile con mayor tranquilidad.