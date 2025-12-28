Video: así le robaron la camioneta a unos mendocinos en La Serena

El robo ocurrió a plena luz del día en una de las zonas más concurridas de La Serena. El hecho quedó registrado en video y se suma a otros dos robos sufridos por familias argentinas en Chile en los últimos días.

Una familia de Maipú, Mendoza, fue víctima del robo de su camioneta Toyota Hilux este viernes por la tarde en La Serena, Chile.

El hecho ocurrió cerca de las 15.30 horas, cuando el vehículo estaba estacionado sobre la transitada Avenida del Mar, una de las zonas más concurridas por turistas durante la temporada de verano.

Según se informó, el robo se produjo en cuestión de segundos. Los propietarios descendieron del rodado para realizar una compra rápida en un local cercano a la playa y, al regresar, la camioneta ya no estaba. “La estacionaron y se bajaron ahí a la playa, no se demoraron nada”, contó un familiar de las víctimas.

El accionar de los delincuentes quedó registrado en un video difundido por un medio local. En las imágenes se observa cómo tres personas actuaron de manera coordinada: mientras uno hacía de “campana”, otro rompió la ventanilla trasera del lado del conductor y logró llevarse el vehículo ante la mirada de otros turistas que paseaban por la zona.

Este caso se suma a una seguidilla de robos similares que en los últimos días afectaron a familias argentinas que visitaban La Serena. Días atrás, dos grupos provenientes de San Juan también sufrieron hechos similares, lo que encendió las alarmas en la capital del país chileno.

Ante esta situación, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, advirtió sobre la presencia de bandas delictivas organizadas que se movilizan siguiendo los movimientos turísticos. “Lamentablemente, el delito también se traslada con el turismo y eso requiere una respuesta más fuerte del Estado”, señaló.

La familia afectada inició los trámites correspondientes ante Carabineros, quienes informaron que existen cámaras de seguridad en edificios cercanos cuyas grabaciones serán analizadas por la fiscalía en el marco de la investigación.