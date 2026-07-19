Se juega la final: se activa la “Brujineta” para alentar a la Selección

Entre cábalas, tradiciones y rituales que se viralizan en redes, los hinchas argentinos despliegan ingenio y pasión para reforzar la confianza, multiplicar la energía positiva y acompañar a la Scaloneta en la previa del partido decisivo.

La brujineta llega a la final y lo hace con nuevos rituales que suman dulzura, color y música para acompañar a la Selección Argentina.

El endulzamiento con azúcar es el gesto central: escribir “Selección Argentina” en un papel, colocarlo en un frasco con azúcar y encender una vela blanca. Una práctica que simboliza armonía, confianza y unión, multiplicada por miles de hinchas.

La creadora de contenido detrás de @sexywitch impulsa estas propuestas desde Instagram, donde los rituales con velas, altares improvisados, nudos en repasadores y frases rimadas se transforman en símbolos de un fervor que se reinventa en clave digital y comunitaria.

Hoy la recomendación es sumar colores de energía: prendas o accesorios en tonos rosado, celeste, verde, blanco y azul para vibrar en sintonía positiva. Y cuando el partido se trabe, la consigna es clara: mover la energía. Bailar, poner canciones argentinas como “La cumbia de los trapos” o los hits de La T y la M, y dejar que la música destrabe la vibra.

Importante: no se congela a nadie, porque eso devuelve mala energía. La brujineta se activa desde la intención positiva, acompañando al equipo con fe y visualizando a la Selección conectada, disfrutando y dando lo mejor de sí.

¡Vamos Argentina, vamos por la cuarta. 🇦🇷🏆!