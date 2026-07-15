Activamos la “Brujineta” los rituales para enviar buena energía y acompañar a la Selección en esta semifinal

Entre cábalas, tradiciones y propuestas que se viralizan en redes sociales, los hinchas argentinos despliegan creatividad para reforzar la confianza y sumar energía positiva en la previa del partido decisivo.

En los partidos anteriores, los celulares vibraban sin descanso: llegaban memes que enfrentaban a figuras eternas como Mirtha Legrand contra personajes insólitos como Heidi o Tutankamón, y también se multiplicaban las cadenas que proponían “frizar” a los arqueros o incluso a todo el plantel rival. Esa mezcla de humor y superstición se volvió parte del folclore digital de cada encuentro.

Ahora, en la previa de esta semifinal, la creatividad de los hinchas va un paso más allá. No se trata solo de mandar al freezer a los ingleses, sino de reforzar la idea de que la energía positiva debe llegar directamente a los jugadores de la Scaloneta. La consigna es clara: sumar luz, confianza y buena vibra para que el equipo se sienta acompañado desde cada rincón del país.

Este giro marca un cambio en el tono de las cábalas: del gesto agresivo de “congelar al rival” se pasa a la construcción de rituales que buscan proteger y potenciar a los propios.

Desde la cuenta de instagram de @sexywitch , se promueven rituales para ayudar a la Selección a ganar con rituales con velas, altares improvisados, nudos en repasadores y frases rimadas se convierten en símbolos de un fervor que se reinventa en clave digital y comunitaria.

La “Brujineta” se activa con fuerza, y cada mensaje, meme o ritual compartido en redes sociales se transforma en un recordatorio de que la pasión argentina no se limita a los noventa minutos. Es un fenómeno que mezcla tradición popular con la inmediatez de lo viral, y que refleja cómo el fútbol sigue siendo un espacio donde la magia y la creatividad juegan su propio partido.

¡Vamos Argentina!